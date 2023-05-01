Tử vi 12 con giáp thứ Hai, 01/05/2023: 3 con giáp nào gặp được may mắn, con giáp nào gặp họa tam tai?

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 1/5/2023 hôm nay, tuổi Dần có thể tìm ra hướng đi riêng để khẳng định bản lĩnh. Con giáp này không ngại lời bàn ra tán vào của người khác bởi biết mình đang đi đúng hướng.

Trên phương diện tình cảm, các cặp vợ chồng cần ý thức được tình trạng mối quan hệ đang ngày càng trở nên lạnh nhạt. Người thứ ba có thể nhân cơ hội này để xen vào giữa hai người. Nếu còn quý trọng gia đình, tuổi Dần nên tìm cách hàn gắn và hâm nóng ngay.

Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự tôn trọng của cấp dưới, từ đó có thể dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Quá trình chinh phục đích đến hẳn không dễ dàng, song chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì khó khăn nào cũng trôi qua.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 1/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão không muốn mạo hiểm bất kì vấn đề gì, bạn luôn tìm hướng giải quyết an toàn.

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão đưa ra nhiều giải pháp hợp lí, giúp công việc không đến đường cùng, tìm hướng giải quyết kịp thời.

Tình duyên: Tình cảm của bạn và người yêu vì cùng cơ quan nên thường có những trò đùa giỡn cùng nhau, giúp cả hai thoải mái trong công việc.

Tài lộc: Đại cát, tiền về tiêu không hết, thuận lợi có nhiều dự án thành công.

Sức khỏe: Thả lỏng cơ thể sau ngày dài bận rộn với nhiều áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cá nhân hàng ngày Thực Thần đem tới tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Dậu, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do. Bạn đang dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, khiến khách hàng lúc nào cũng tấp nập.

Người làm các công việc tay trái cũng nhận được khoản tiền công xứng đáng. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc chớ làm việc quá vất vả kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thổ sinh Kim, người độc thân không nên quá lo lắng về tình trạng hiện tại của mình, bởi thực chất thì các mối quan hệ với người khác phái của bạn đang phát triển rất tốt đẹp. Có thể xung quanh bạn có người đã dành tình cảm cho bạn từ lâu đấy..

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm