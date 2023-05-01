Tử vi ngày 1/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có vận kim tiền, Mão thời tới cản không nổi, Dần phú quý đến muộn, Hợi tài lộc hoan hỷ

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 01:25

Theo tử vi, dự báo ngày mới của những con giáp sau có bước biến chuyển không ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 1/5/2023 hôm nay, mang tới những ảnh hưởng tiêu cực, khiến tuổi Tý liên tiếp vướng phải những sự cố không mong muốn. Có lẽ bản mệnh cần phải bước chậm lại để đánh giá tình hình kĩ hơn.

Nếu khó khăn xuất hiện do những nguyên nhân khách quan, con giáp này cần phải nhắc nhở mình hết sức cẩn thận khi làm việc, tránh tin vào việc gì quá dễ dàng. Nếu là nguyên nhân chủ quan, cần tự kiểm điểm để rút ra bài học cho mình, tránh mắc lại vào lần sau.

Trên phương diện tình cảm, quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới cũng không quá tốt đẹp. Có thể tuổi Tý đang quá lạnh lùng, thích làm mọi việc theo ý mình khiến người khác không hiểu nổi. Người độc thân muốn nhanh chóng tìm ra nửa kia, nên thay đổi điểm xấu này.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tử vi ngày 1/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có vận kim tiền, Mão thời tới cản không nổi, Dần phú quý đến muộn, Hợi tài lộc hoan hỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 1/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay kết quả đạt được không như mong đợi, tinh thần nặng nề. 

Công việc: Người tuổi Sửu sự nghiệp không thuận lợi, có những quyết đình bốc đồng, thiếu suy nghĩ. 

Tình duyên: Tình cảm cả hai yêu nhau được thời gian dài, nhưng thời gian cần cùng nhau hâm nóng tình cảm, du lịch cùng nhau. 

Tài lộc: Tài lộc chưa có, tiền bạc hạn chế nhưng có nhiều khoản cần chi gấp.  

Sức khỏe: Sức khỏe tinh thần nặng nề, có nhiều áp lực.  

Tử vi ngày 1/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có vận kim tiền, Mão thời tới cản không nổi, Dần phú quý đến muộn, Hợi tài lộc hoan hỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Chính Quan tương trợ, người tuổi Hợi không gặp phải bất cứ khó khăn nào trong công việc vào ngày hôm nay. Với kinh nghiệm phong phú và sự bình tĩnh của mình, bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách khắc phục khó khăn.

Người tham gia thi cử cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Chỉ cần chú ý ôn luyện kĩ càng và tin tưởng vào bản thân thì chắc chắn sẽ phát huy được đúng thực lực của mình. Cái đích mà bạn đặt ra đã không còn xa nữa.

Thổ khắc Thủy, đáng tiếc là chuyện tình cảm lại không được như ý bản mệnh. Người ấy có thể nảy sinh nghi ngờ với bạn khi thấy bạn sẵn sàng lên tiếng vì người chẳng có quan hệ mật thiết gì với mình. Hai người nên thẳng thắn với nhau để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Tử vi ngày 1/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có vận kim tiền, Mão thời tới cản không nổi, Dần phú quý đến muộn, Hợi tài lộc hoan hỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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