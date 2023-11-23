Tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch: Mùi có căn phú quý, Tỵ vận đỏ vây quanh, Hợi tài khoản nhảy số ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 23:33

Theo tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, chỉ cần một bước đổi đời, yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Mùi 

Tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch, tuổi Mùi có thể khám phá tiềm năng của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn quý báu, giúp đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời để đạt được thành công.

Tuổi Mùi còn có khả năng tạo ra sự cân bằng trong các mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thoải mái xung quanh mình. Nếu đang độc thân, đây là thời điểm tốt để gặp gỡ người đặc biệt và bắt đầu mối quan hệ lâu dài.

Tuy nhiên, về mặt sức khỏe, trong ngày mới này, người mang thai không nên thay đổi vị trí quá nhiều hoặc tiến hành sửa chữa ở hướng Tây Nam, bên ngoài nhà kho và phòng bếp. Bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch: Mùi có căn phú quý, Tỵ vận đỏ vây quanh, Hợi tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch, cuộc sống tuổi Tỵ khá nhiều thử thách và sóng gió, tuy nhiên họ được trời ban bản lĩnh sống kiên cường nên dễ dàng vượt qua mọi thứ. Trong thời gian qua, tuổi Tỵ có gặp chút khó khăn, tuy nhiên chỉ cần qua đêm nay, con giáp này sẽ được bù đắp lại tất cả.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Tỵ có những bước chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Tỵ phát huy hết mọi thế mạnh của mình. Thời gian này, tuổi Tỵ không thành Rồng cũng thành Phượng, có người còn đổi nhà đổi xe.

Tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch: Mùi có căn phú quý, Tỵ vận đỏ vây quanh, Hợi tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch, người tuổi Hợi có góc nhìn xa, luôn nghĩ xa đến tương lai.    

Công việc: Người tuổi Hợi luôn thấu đáo, nhìn xa trông rộng, cố gắng rất nhiều.  

Tình cảm: Người tuổi Hợi hiền lành, đôi lúc làm người yêu cảm thấy nhu nhược.   

Tài lộc: Hãy dùng mức thu nhập vào đúng nơi, đúng chỗ.   

Sức khoẻ: Không nên ăn uống bừa bãi, đau dạ dày.

Tử vi 12 con giáp tháng 12 âm lịch: Mùi có căn phú quý, Tỵ vận đỏ vây quanh, Hợi tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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