Tử vi 12 con giáp dự đoán, cuối ngày hôm nay 8/11: 3 con giáp gặp điềm báo chẳng lành, rắc rối bủa vây, họa từ đâu rơi xuống đầu, bản mệnh làm việc gì cũng nhìn ngó trước sau

Tuổi Tuất dự báo các dự định, kế hoạch bản mệnh đặt ra rất dễ đổ bể vì tiểu nhân hoành hành. Đối phương tung những tin đồn thất thiệt nhằm hạ thấp uy tín của những chú Chó, khiến bạn phải nhận những ánh mắt nghi ngờ và dè bỉu. Điều này rất bất lợi cho việc hợp tác.

Nhân duyên của người tuổi này khá ảm đạm. Người độc thân hãy nhìn xa hơn về tương lai, đừng chôn chặt trái tim mình trong những nỗi đau đã qua. Đôi lứa cũng nên nhường nhịn nhau hơn, đừng vì hơn thua vài câu nói mà phá hủy mối quan hệ hiện tại.

Tình hình tài chính lên xuống khá thất thường. Có lúc bạn sẽ nhận được nguồn tiền vô cùng dồi dào, nhưng cũng có lúc bạn sẽ hoàn toàn bế tắc khi bản thân dường như không còn đồng nào trong người. Bạn nên lập kế hoạch chi tiêu rõ hơn để biết đâu là việc cần chi tiêu và đâu là việc không nên hao tổn tài chính.

Tuổi Tuất dự báo các dự định, kế hoạch bản mệnh đặt ra rất dễ đổ bể vì tiểu nhân hoành hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trạng thái tinh thần sa sút trong ngày thứ 3 này có thể khiến người tuổi Thân đưa ra những quyết định sai lầm khiến việc làm ăn kinh doanh không tiến triển như mong đợi. Bạn nhìn nhận vấn đề quá nông, không lường hết được hậu quả có thể gặp phải, đến khi sự đã rồi mới hối hận thì có thể phải bỏ tiền túi ra khắc phục.

Nguy cơ mất tiền của bạn khá rõ. Thời điểm này, bạn cũng chớ nên mạo hiểm đầu tư lớn, dù có tin rằng những dự án đó mang lại lợi nhuận cao đến mấy nhưng chúng không phù hợp trong thời điểm này.

Con giáp này còn phải để ý tới sức khỏe của mình. Tốt nhất nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hợp lý, hạn chế rượu bia, chất kích thích để bảo vệ cho chính bản thân. Ngoài ra, đừng quên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi nữa.

Trạng thái tinh thần sa sút trong ngày thứ 3 này có thể khiến người tuổi Thân đưa ra những quyết định sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới 12 con giáp, thứ Hai ngày 8/11/2022 hôm nay, tuổi Mùi đương đầu với không ít khó khăn. Công việc bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối phương vốn dĩ không ưa bản mệnh, lại đang nấp trong bóng tối nên có thể tạo ra những hiểm họa rất khó lường trước được.

Ngày này tuổi Mùi cũng nên thận trọng trước những quyết định liên quan đến chuyện tiền bạc vì có nguy cơ mất mát rất cao. Đôi khi vì mù quáng không nhìn rõ những nguy hiểm phía sau mà hành động liều lĩnh nên khó tránh khỏi thất bại.

Ngũ hành xung khắc cũng cảnh báo những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm của Mùi. Điềm báo có kẻ thứ ba xen vào giữa tình yêu hôn nhân của hai người. Bên cạnh việc để mắt tới đối phương thì chính bản thân bạn cũng phải tự làm mới mình, đừng quên thái độ tích cực trong mối quan hệ này.

Ngũ hành xung khắc cũng cảnh báo những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm của Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo