Tử vi 12 con giáp cảnh báo, cuối ngày mai (16/11), bản mệnh ra đường cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, tuổi Mùi có thể gặp đôi chút khó khăn trong việc kết nối với những người xung quanh. Mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang vướng phải nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết được. Khi đôi bên không thể dung hòa với nhau, tình cảm xuất hiện rạn nứt là điều sớm muộn.

Hung tinh còn nhắc nhở bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói kẻo vợ chồng lục đục phát ngôn những câu chữ quá phận ảnh hưởng tới con cái. Điều gì nên nói thì nói, không nên nói thì tạm thời cho qua, tới khi bình tĩnh hơn hẳn giải quyết, thẳng thắn không đúng lúc lại chỉ gây thêm rắc rối.

Có thể bạn đang để tình cảm chi phối, khiến cho lý trí không còn chỗ hoạt động nữa. Làm việc mà tâm hồn cứ bay bổng như trên mây thì việc mắc phải sai sót là điều hiển nhiên. Sự chểnh mảng này khiến bạn mất điểm trầm trọng trong mắt cấp trên và còn có thể bị khiển trách nữa. Hãy tự chấn chỉnh bản thân để không khiến mọi thứ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát nhé.

Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, tuổi Mùi có thể gặp đôi chút khó khăn trong việc kết nối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 16/11/2022 ngày mai, hiệu công việc của tuổi Thìn có thể vấp phải không ít trục trặc do bất đồng quan điểm liên quan tới lợi ích cá nhân. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh cần suy nghĩ thật kỹ và chỉ nên tiến hành khi đã thấy được sự khả thi.

Hung tinh xuất hiện còn nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận kẻ tiểu nhân ngay bên cạnh. Bề ngoài người này tỏ ra thân thiện, khéo léo nhưng bên trong lại ủ mưu tính kế, tìm mọi cách để hãm hại và hạ bệ tuổi Thìn trước mặt người khác.

Ngày mai, mối quan hệ giữa bạn với người ấy cũng xuống cấp vì quá mải mê với công việc, không đoái hoài gì tới đối phương. Dường như bạn đang cần học cách cân bằng giữa thời gian cho công việc và cho mối quan hệ tình cảm của mình.

Hung tinh xuất hiện còn nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 16/11/2022 ngày mai, báo hiệu điềm tranh đấu, cãi vã trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm của tuổi Tuất. Bản mệnh vốn dĩ hòa vi quý, không muốn gây sự hay xen vào chuyện của ai, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, liên tục vướng phải những rắc rối không đâu.

Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của với con giáp này. Bản mệnh nên cẩn trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh. Đừng vội tin vào những lời đường mật, bạn có thể bị lừa gạt đó.

Về phương diện tình cảm, nhiều rào cản khiến lứa đôi căng thẳng. Thời gian bên nhau không nhiều, đã thế hai người lại còn giận hờn, cãi vã vì những chuyện không đáng. Có lẽ cả hai nên cho nhau thêm thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ hiện tại cũng như cách cư xử của mình.

Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo