Tử vi 10 ngày tới, đây chính là 3 con giáp xui xẻo nhất: Người đại nạn mất cả cơ ngơi, người bước chân ra ngõ là mất tiền

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 11:56

Vận đen đeo bám, 3 con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của những con giáp tuổi Tý làm công ăn lương dù chưa gặp nhiều trắc trở trong thời gian tới nhưng mọi việc vẫn được duy trì đều đặn như khoảng thời gian trước đó.

Dù vậy thời điểm 10 ngày tới vận đen đeo bám, 3 con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Những người làm ăn, ông chủ gặp khá nhiều biến động và thử thách lại xuất hiện nhiều hơn đòi hỏi bản lĩnh cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Sức khoẻ của những con giáp tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với thời gian trước. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chán nản, đau nửa đầu.

Đặc biệt thời điểm 10 ngày tới, bản mệnh này dễ gặp họa huyết quang do đó khi tham gia giao thông hay vận hành máy móc đều đặc biệt cẩn trọng.

Tử vi 10 ngày tới, đây chính là 3 con giáp xui xẻo nhất: Người đại nạn mất cả cơ ngơi, người bước chân ra ngõ là mất tiền - Ảnh 1

10 ngày tới vận đen đeo bám, Tý kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Về tài lộc, trong năm 2022, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Người tuổi Thìn cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại, đây cũng là trở ngại lớn trong con đường thăng tiến của người tuổi Thìn trong năm 2022. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Tử vi 10 ngày tới, đây chính là 3 con giáp xui xẻo nhất: Người đại nạn mất cả cơ ngơi, người bước chân ra ngõ là mất tiền - Ảnh 2

Người tuổi Thìn cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Đứng đầu trong top con giáp khó thoát vận đen trong 10 ngày tới này phải kể đến người tuổi Mùi.

Xét về góc độ tử vi, vận đen đeo báo, công việc không thuận lợi dẫn đến tâm tính của người tuổi Mùi cực kỳ bất ổn. Có những lúc cảm giác tư tưởng thoải mái, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nhưng cũng có thời điểm mọi thứ như rơi vào bế tắc, nhìn đâu cũng toàn thấy rắc rối, ngõ cụt. 

 

Tâm trạng chi phối rất mạnh đối với những chú Dê vốn thiên sống về cảm xúc. Đó là khởi nguồn cho những bất lợi, cho vận đen đeo bám trong 10 ngày tới này. 

 

Chuyện tiền bạc không suôn sẻ theo kế hoạch bạn đã vạch sẵn. Đã vậy, cho người khác vay tiền còn không đòi lại được, còn vướng vào thị phi, mang tai mang tiếng, ảnh hưởng xấu uy tín bản thân. 

 

Cách tốt nhất để chấm dứt vận xấu đeo bám, người tuổi Mùi cần chấn tĩnh tinh thần, suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, dù lớn hay nhỏ, tránh phải nói lời hối tiếc.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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