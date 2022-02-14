Đúng 0h ngày 15/2 - Top 3 con giáp được SAO MAY MẮN CHIẾU MỆNH, bỗng nhiên nhận được cục tiền "từ trên trời rơi xuống", dư giả tới cuối tháng 2/2022

Những người tuổi Mão bước vào thời khắc qua rằm tháng giêng, và họ được dự đoán là sẽ gây dựng khởi đầu vững chắc. Mọi điều xui xẻo sẽ qua đi.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão cần chuẩn bị tinh thần tận hưởng song hỷ lâm môn, sự nghiệp phát triển vững mạnh chưa đủ, mà cuộc sống tình cảm, con đường tài vận ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn.

Từ tháng 2 âm, người tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống có nhiều đột phá trong thời gian sắp tới.

Cuối tháng này, tuổi Mão hãy bình tĩnh đón nhận mọi thứ thật hoan hỷ, dù có khó khăn thì cũng không sao, trước sau gì cũng thành công viên mãn.

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Tuổi Thìn

Đầu tháng 1 Âm lịch, người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Tử vi ngày 15/2 cho biết công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Cát tinh xuất hiện trong ngày đầu tuần mang đến cho người tuổi Sửu những vận may không nhỏ về tài lộc. Con giáp có thể tìm được những đối tác tiềm năng, ký kết thành công các hợp đồng hứa hẹn thu về khoản lợi khả quan. Bản mệnh khẳng định vị trí của mình trong công việc và nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.

Sửu trọn vẹn hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân năm nay. Người độc thân có thể gặp được đối tượng như ý, xây dựng hạnh phúc lâu bền. Còn ai đang trong một mối quan hệ sẽ ngày càng viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.