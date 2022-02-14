Tử vi 100 ngày tới: TÀI LỘC THĂNG THIÊN, quý nhân đến tận nhà 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp rung đùi hưởng lộc - đặc biệt là tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tâm lý tốt, tích cực và lạc quan. Họ luôn duy trì sự tiến bộ của mình nhờ những kinh nghiệm đạt được trong quá trình nỗ lực trong công việc.

Thời gian tới đây, con giáp tuổi Ngọ tạm biệt những ngày tháng vất vả, khốn khó, cuộc sống sẽ bắt đầu có những bước chuyển mình tốt đẹp hơn. Người tuổi Ngọ với sự trợ giúp của các sao tốt nên không còn đơn độc trên con đường mưu cầu. Con giáp này cũng sẽ gặp được những đối tác rất tốt, tương lai sau này càng thêm rực rỡ.

100 ngày tới là thời điểm khá tuyệt vời của tuổi Sửu khi các sao tốt lành kết hợp lại với nhau làm gia tăng cơ hội giành chiến thắng của bạn trong việc phát triển quyền lực.

Bạn có rất nhiều cơ hội để thăng tiến, vì vậy hãy tập trung vào hoàn thành các công việc của mình để chiếm được lòng tin của cấp trên nhé. Bạn cũng sẽ được quý nhân phù trợ mang lại thuận lợi và may mắn, giúp bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn.

Vận đào hoa rực rỡ, vận may tới cửa, gia đình hạnh phúc, hài hòa. Ănh minh họa

Theo tử vi thì tháng 4-5-6/2022 cũng là khoảng thời gian tốt để bạn tiến hành và mở rộng các kế hoạch kinh doanh của bản thân mình. Bạn nên lắng nghe cũng như học hỏi các kỹ năng từ đồng nghiệp và chú ý nhiều hơn đến việc phát triển các mối quan hệ xã hội của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn phát triển và được đề bạt đên một vị trí cao nhất đấy.

Tuổi Thìn

Trong thời điểm 100 ngày tới những con giáp tuổi Thìn vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Trong thời gian này, bạn có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Với những người tuổi Thìn còn độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Một số người phải loay hoay giải quyết quá nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống nên không còn muốn mở lòng để ai bước vào trái tim mình.

Tuy nhiên, sang năm mới này, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt. Như vừa có thể mở rộng hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má. Đi cùng đó, cuộc sống tình cảm thăng hoa, tìm được người trong mộng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!