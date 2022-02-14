Vận đen ập đến dồn dập, tiểu nhân "thọc gậy bánh xe", 3 con giáp đen hết phần người khác, có người mất cả cơ ngơi trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 07:51

15 ngày tới, vận đen ập tới, 3 ocn giáp này còn có thể lâm vào nợ nần, kiện tụng vậy nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thời điểm 25 ngày tới làm việc gì cũng không được tốt, bạn thường bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Ngọ nên chủ động hơn trong công việc để ra đòn phủ đầu, như vậy thì bạn dễ thu hút được sự chú ý của người xung quanh cũng như lãnh đạo hơn.

Thời điểm vận đen này Ngọ cũng cần củng cố các mối quan hệ giữa các cá nhân, tránh đối đầu và cần cẩn thận điềm báo hao tài tốn của.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong năm Nhâm Dần, nhất là tháng Giêng không được chủ quan, mà phải tinh thần lạc quan để đương đầu với mọi điều không may sắp tới. Đặc biệt, người tuổi Dần bớt lo chuyện bao đồng, tránh liên lụy bản thân.

Vận đen ập đến dồn dập, tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe', 3 con giáp đen hết phần người khác, có người mất cả cơ ngơi trong 15 ngày tới - Ảnh 1

15 ngày tới Dần là đừng tin tưởng ai và cẩn trọng lời ăn tiếng nói, cũng như trước khi đưa ra quyết định gì đó.

Ông bà ta thường dặn trong năm tuổi con cháu làm gì cũng phải cẩn thận quả thật không sai. Theo tử vi, ngay từ tháng đầu năm, người tuổi Dần sẽ gặp nhiều khó khăn, làm thất thoát tiền bạc, thậm chí bị kẻ xấu hãm hại, vướng vào vòng lao lý. Cho nên, lời khuyên cho người tuổi Dần là đừng tin tưởng ai và cẩn trọng lời ăn tiếng nói, cũng như trước khi đưa ra quyết định gì đó.

Tuổi Mão

Tử vi 15 ngày tới cho biết, người tuổi Mão đón nhận nhiều điềm xui rủi. Con giáp vì lợi ích trước mắt mà đưa ra những quyết định sai lầm. Sự nghiệp của bản mệnh vì vậy mà đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Trong nhiều trường hợp, thậm chí, Mão còn có thể lâm vào nợ nần, kiện tụng. Con giáp là nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình.

Sức khỏe của Mão có dấu hiệu đi xuống. Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến Mão cảm thấy bức bối. Con giáp nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tránh ăn đồ cay nóng, nên xem phim hài hoặc nghe nhạc để cải thiện tinh thần.

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