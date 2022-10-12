Tử vi 10 ngày tới, ‘cần cù bù thông minh’, 3 con giáp có căn phú quý, Trời thương Phật độ, tin vui trong đời diễn ra liên tiếp, có chục lần trúng số, sớm muộn cũng xây nhà lầu, xe hơi

Trong thời gian này tuổi Mùi nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để có thể nhận được nhiều khoản hậu đãi vô cùng viên mãn. Cuộc sống của những người tuổi Mùi sẽ cầu được ước thấy nên cuộc sống sẽ dư dả hơn người.

Tuổi Mùi bình thường không phải người quá giỏi giang nhưng con giáp này được tính tình chăm chỉ, chịu khó, hết lòng vì người khác nên luôn được quý nhân phù trợ. Con giáp này một khi được giao nhiệm vụ sẽ hoàn thành đến nơi đến chốn không bao giờ lười biếng. Tính cách này giúp họ ghi điểm trong mắt cấp trên, được lòng mọi người.

Những người sinh năm Dậu được biết đến với tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ sở hữu trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác.

Về đường tình duyên, sẽ có những bước tiến mới. Trong thời gian này họ có thể có tin vui tới nhà, cuộc sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi này luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Dậu thích nghi tốt với hoàn cảnh và luôn nỗ lực vươn lên.

Tử vi 10 ngày tới, người tuổi Dậu không gặp điềm xui mà còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ làm việc chăm chỉ, có những cải tiến, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen thưởng.

Những người sinh năm Dậu được biết đến với tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ sở hữu trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Dậu cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu theo tử vi 10 ngày tới có vận khí khởi sắc nên nắm bắt được vô số cơ hội đầu tư, kinh doanh có thể đem lại những khoản lợi nhuận kếch xù.

Không những vậy, sự nghiệp cũng hồng phát bất ngờ. Những nỗ lực không mệt mỏi trong cả một năm vừa qua giúp những ai cầm tinh con Sửu gặt hái được thành quả đáng nể phuc

Người tuổi Sửu chân thành, chăm chỉ. Con giáp này làm việc gì cũng cố gắng hết sức, luôn kiên định để đạt được mục tiêu đã để ra.

Đặc biệt trong việc kiếm tiền, con giáp này sẽ từng bước từng bước bằng năng lực, sự cần cù tích luỹ cho bản thân khoản tiết kiệm không nhỏ. Tử vi 10 ngày tới, con giáp này được trời ban ơn, cứ sống tốt trời sẽ hiểu. Tài vận sẽ hồng phát nên chỉ cần không bỏ cuộc thì chắc chắn người tuổi Sửu đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì cũng “thắng lợi”.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm