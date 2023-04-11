Tử vi 10 ngày tới báo rằng 3 con giáp sau được tài tinh trợ lực, vận trình TÀI LỘC vô cùng hanh thông, vượng phát, TIỀN BẠC dư dả chất đầy cả két

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 17:35

Trong 12 con giáp thì dù các con giáp khác có xui xẻo thế nào nhưng những con giáp có tên trong danh sách dưới đây bởi có đường tài lộc khởi sắc mạnh.

Tuổi Hợi

Tử vi 10 ngày tới báo rằng 3 con giáp sau được tài tinh trợ lực, vận trình TÀI LỘC vô cùng hanh thông, vượng phát, TIỀN BẠC dư dả chất đầy cả két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi phát triển khá rực rỡ, nhất là với những ai biết nắm bắt thời cơ, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người xung quanh đang chán nản hoặc bế tắc. 

Người làm kinh tế có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành người dẫn đầu xu hướng, kiếm về nguồn lợi nhuận dồi dào vượt ngoài dự kiến.

 

Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

 

Thời gian này, bạn nên để dành một khoản nhỏ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Việc này sẽ bạn tạo dựng thêm các mối quan hệ đáng quý, mang lại cho bạn niềm vui khi cùng san sẻ nỗi vất vả với người khác.

 

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán được rằng trong 10 ngày tới, người tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. Mọi sự dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. 

Thời điểm thuận lợi, bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, trong tháng được quý nhân giúp đỡ này, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Dù vậy, chuyện đầu tư vẫn không phải là lựa chọn sáng suốt trong khoảng thời gian này. Bạn chỉ nên bắt đầu một cách từ từ và chậm rãi để quen với nhịp độ của các dự án đầu tư nhỏ lẻ. Cái gì cũng cần quá trình cọ xát, với người tuổi Mão, nếu biết cẩn trọng trong đường đi nước bước, bạn sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro cho mình. Có một điều bạn phải nhớ là bản mệnh đang có điềm báo tài lộc hao tổn. Có thể sẽ có những chuyện bất ngờ nảy sinh khiến bạn phải chi tiêu một khoản tiền lớn. Bản mệnh cũng cần phải cảnh giác, đừng vội tin người, bạn không quản lý tốt tiền bạc của mình là sẽ bị người khác quản lý giúp đó. Có như vậy thì mới có tài lộc dư dã nhé.

Tuổi Tỵ

Tử vi 10 ngày tới báo rằng 3 con giáp sau được tài tinh trợ lực, vận trình TÀI LỘC vô cùng hanh thông, vượng phát, TIỀN BẠC dư dả chất đầy cả két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ bản chất hiền lành, tuy nhiên, khi ra đời họ gặp phải những người không tốt. Từ đây, họ bắt đầu dè chừng và ít đặt niềm tin vào người khác. Họ cho rằng, một mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên sự sòng phẳng và rõ ràng. Họ tôn trọng người khác và mong mọi người cũng như vậy.

Thời gian gần đây, kinh tế của người tuổi Tỵ bất ổn, thu nhập biến động nhiều do một số đối tác làm ăn lâu năm ngừng hợp đồng. Để tránh việc rơi vào tình cảnh lao đao, con giáp này lên chiến lược mở rộng thị trường ở địa phương mới, thậm chí ở nước ngoài.

Trong 10 ngày tới, chiến lược của họ có nhiều bước tiến mới, được kỳ vọng sẽ thành công mỹ mãn và thu về lợi nhuận trong thời gian ngắn sắp tới. Người tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền, đủ để trang trải cho những ngày tháng bấp bênh vừa qua. Đồng thời rủng rỉnh tậu thêm nhiều tài sản có giá trị khác.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

Đúng 4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp vượt qa "đại hạn" tiến tới đỉnh cao của sự thành công, sự may mắn ngất trời nên đường tình đỏ rực rỡ

Đúng 4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp vượt qa "đại hạn" tiến tới đỉnh cao của sự thành công, sự may mắn ngất trời nên đường tình đỏ rực rỡ

Tiên tri dự đoán tài lộc có điểm sáng. Có vẻ như cơ hội thăng cao nguồn thu nhập tương đối lớn dành cho con giáp này, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này