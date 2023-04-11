Tử vi 10 ngày tới báo rằng 3 con giáp sau được tài tinh trợ lực, vận trình TÀI LỘC vô cùng hanh thông, vượng phát, TIỀN BẠC dư dả chất đầy cả két

Người làm kinh tế có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành người dẫn đầu xu hướng, kiếm về nguồn lợi nhuận dồi dào vượt ngoài dự kiến.

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi phát triển khá rực rỡ, nhất là với những ai biết nắm bắt thời cơ, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người xung quanh đang chán nản hoặc bế tắc.

Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Thời gian này, bạn nên để dành một khoản nhỏ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Việc này sẽ bạn tạo dựng thêm các mối quan hệ đáng quý, mang lại cho bạn niềm vui khi cùng san sẻ nỗi vất vả với người khác.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán được rằng trong 10 ngày tới, người tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. Mọi sự dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Thời điểm thuận lợi, bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, trong tháng được quý nhân giúp đỡ này, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Dù vậy, chuyện đầu tư vẫn không phải là lựa chọn sáng suốt trong khoảng thời gian này. Bạn chỉ nên bắt đầu một cách từ từ và chậm rãi để quen với nhịp độ của các dự án đầu tư nhỏ lẻ. Cái gì cũng cần quá trình cọ xát, với người tuổi Mão, nếu biết cẩn trọng trong đường đi nước bước, bạn sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro cho mình. Có một điều bạn phải nhớ là bản mệnh đang có điềm báo tài lộc hao tổn. Có thể sẽ có những chuyện bất ngờ nảy sinh khiến bạn phải chi tiêu một khoản tiền lớn. Bản mệnh cũng cần phải cảnh giác, đừng vội tin người, bạn không quản lý tốt tiền bạc của mình là sẽ bị người khác quản lý giúp đó. Có như vậy thì mới có tài lộc dư dã nhé.

Tuổi Tỵ

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Người tuổi Tỵ bản chất hiền lành, tuy nhiên, khi ra đời họ gặp phải những người không tốt. Từ đây, họ bắt đầu dè chừng và ít đặt niềm tin vào người khác. Họ cho rằng, một mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên sự sòng phẳng và rõ ràng. Họ tôn trọng người khác và mong mọi người cũng như vậy.

Thời gian gần đây, kinh tế của người tuổi Tỵ bất ổn, thu nhập biến động nhiều do một số đối tác làm ăn lâu năm ngừng hợp đồng. Để tránh việc rơi vào tình cảnh lao đao, con giáp này lên chiến lược mở rộng thị trường ở địa phương mới, thậm chí ở nước ngoài.

Trong 10 ngày tới, chiến lược của họ có nhiều bước tiến mới, được kỳ vọng sẽ thành công mỹ mãn và thu về lợi nhuận trong thời gian ngắn sắp tới. Người tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền, đủ để trang trải cho những ngày tháng bấp bênh vừa qua. Đồng thời rủng rỉnh tậu thêm nhiều tài sản có giá trị khác.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.