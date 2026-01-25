Tử vi 10 ngày tới (26/1-4/2), 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận trời ban, tích lũy gia sản, tài lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 18:08

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết.

Tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có dấu hiệu khởi phát. Con giáp này có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bản mệnh bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, mang lại kết quả tốt đẹp.

Tuổi Thìn cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, bản mệnh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu.

Về phương diện tình cảm, tuổi Thìn đang có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cảm, bản mệnh hãy để cho mình thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo.

Tử vi 10 ngày tới (26/1-4/2), 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận trời ban, tích lũy gia sản, tài lộc đầy đủ, khí thế vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tinh tế khi nhận nhiều tình cảm từ người khác.

Công việc: Người tuổi Tỵ có công việc khá suôn sẻ, làm việc được cấp trên khen ngợi.

Tình cảm: Bạn tốt tính, nhẹ nhàng nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng từ chối tinh tế.

Tài lộc: Về mặt tài chính, từ tốn nghiên cứu cách vận hành, làm việc trôi chảy kinh tế vào liên tục.

Sức khoẻ: Tích cực và lạc quan đối diện với vấn đề là cách bạn học được để bản thân luôn thoải mái.

Tử vi 10 ngày tới (26/1-4/2), 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận trời ban, tích lũy gia sản, tài lộc đầy đủ, khí thế vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần rất bản lĩnh, nghị lực, mạnh mẽ hơn người. Tử vi dự báo trong giai đoạn này được ví như hổ ngồi giữ núi, khí thế mạnh nhưng tâm thế vững vàng, không vội vàng hấp tấp mà từng bước kiểm soát tốt vận mệnh của chính mình. Họ đưa ra những quyết định vững chắc và đúng đắn, dễ mang lại nguồn thu dồi dào.

Khoảng thời gian này, tuổi Dần có nhiều cơ hội lớn liên quan đến sự nghiệp và tài chính, chỉ cần họ nắm bắt cơ hội tốt, mở rộng tầm nhìn thì sẽ thấy con đường phía trước ngày càng thông thoáng, thu nhập tăng mạnh, danh tiếng cũng theo đó mà lan xa. Tử vi dự báo, thời gian tới đây, tuổi Dần càng sống bản lĩnh, càng giữ chữ tín thì càng dễ xây dựng nền tảng giàu có lâu dài, đường đời ít khúc quanh, càng về sau càng sung túc và an nhàn.

Tử vi 10 ngày tới (26/1-4/2), 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận trời ban, tích lũy gia sản, tài lộc đầy đủ, khí thế vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp hưởng trọn giàu sang, ngồi mát hưởng phúc, vận may đong đầy, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp hưởng trọn giàu sang, ngồi mát hưởng phúc, vận may đong đầy, tiền tiêu rủng rỉnh

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau ngồi mát ăn bát vàng, tha hồ hưởng thụ, phú quý ấm no.

