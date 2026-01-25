Đúng 17h chiều mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp CHÍNH TÀI bám gót, THIÊN ẤN giúp sức, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước, tiêu xài thả ga, đào hoa đỏ thắm

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão nhờ được Lục Hợp trợ mệnh, lại thêm Chính Quan tượng trưng cho danh tiếng, địa vị nâng đỡ, đây là ngày mà sự chăm chỉ, nguyên tắc của bạn được công nhận và đền đáp xứng đáng. Bạn dễ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người có thẩm quyền.

Vận tài chính vẫn đang vững vàng, đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, tư vấn. Đơn hàng, hợp đồng có thể đến liên tục. Tuy nhiên, lợi nhuận đến từ sự chính đáng và bền vững, không phải từ những mánh khóe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu bước vào tuần mới với vận trình ổn định nhưng càng về cuối tuần càng tốt. Ưu điểm lớn nhất của con giáp này là sự kiên trì và chắc chắn, giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên cũng như đối tác. Những nỗ lực âm thầm trước đây bắt đầu được đền đáp bằng kết quả thực tế.

Tài vận của tuổi Sửu tuần này thiên về lộc tích lũy. Có thể là khoản tiền tiết kiệm tăng lên, một hợp đồng dài hạn được ký kết hoặc cơ hội đầu tư an toàn xuất hiện. Đây là thời điểm phù hợp để tính toán lâu dài thay vì mạo hiểm.

Gia đạo nhìn chung yên ổn. Sự quan tâm, chia sẻ đúng lúc giúp các mối quan hệ trở nên gắn bó hơn, tạo hậu phương vững chắc để bạn yên tâm phát triển sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!