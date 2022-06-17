Tử vi 10 ngày tới (18/6 - 27/6), 3 con giáp có sự bứt phá mạnh mẽ, sự nghiệp từng bước thăng tiến lên chức vụ mới, tài lộc vây quanh, vận trình trước mắt trải đầy may mắn, gia đình hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 13:33

Tử vi 10 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn này có sự bứt phá mạnh mẽ trong tiền tài, sự nghiệp thăng tiến, vận trình sắp tới trải đầy bảy sắc cầu vồng, gia đình hạnh phúc ấm no.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Dậu sẽ vô cùng bay cao về mọi mặt. Cụ thể, nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, Dậu nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Đặc biệt là trong đầu tư khi họ bắt đầu tìm ra lối đi và thu về lợi nhuận sau khoảng thời gian rơi vào bế tắc trước đó. 

 

Thời gian này, mọi việc của người tuổi Dậu đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhờ có đức tính hiền lành và chăm chỉ nên họ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. 

Vì vậy, con giáp này đã có thể an tâm củng cố chất lượng cuộc sống hiện tài nhờ nguồn thu nhập dồi dào sắp tới đây. Mọi vấn đề trong gia đình, chuyện tình cảm cũng gặp xích mích gì to lớn cả. 

Con giap may man 1

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Dậu sẽ vô cùng bay cao về mọi mặt. Cụ thể, nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, Dậu nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Đặc biệt là trong đầu tư khi họ bắt đầu tìm ra lối đi và thu về lợi nhuận sau khoảng thời gian rơi vào bế tắc trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là mẫu người rất thực tế trong cuộc sống, biết chăm lo gia đình chu đáo, sống có trách nhiệm, nên nhờ vậy mà họ được nhiều người quý trọng và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Thìn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc.

Theo tử 12 con giáp, thời gian tơi đây người tuổi Thìn không chỉ thường xuyên gặp nhiều may mắn trong mọi việc mà vận khí của Thìn tăng lên gấp bội, vận thế khởi sắc, cuộc đời vô cùng tươi đẹp.

Chưa hết 10 ngày ngày tiếp theo, người tuổi Thìn còn được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên Thìn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Thậm chí có người còn có cơ may nhận lấy tấm vé số trúng thưởng độc đắc. 

Tựu chung lại vận trình sắp tới của người tuổi Thìn bay cao hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng nắm bắt thời cơ của họ, chỉ cần làm được con đường đi đến với thành công của Thìn sẽ tới gần hơn bao giờ hết.

Con giap may man 2

Theo tử 12 con giáp, thời gian tơi đây người tuổi Thìn không chỉ thường xuyên gặp nhiều may mắn trong mọi việc mà vận khí của Thìn tăng lên gấp bội, vận thế khởi sắc, cuộc đời vô cùng tươi đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày tới cho biết, vận trình sắp tới của người tuổi Ngọ được báo hiệu nhiều điềm lành, may mắn nhưng chưa đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân nên ít nhiều đạt được kết quả tốt và sự thăng tiến. Ngoài ra đây còn là thời điểm thích hợp để người tuổi Ngọ mở rộng quy mô làm ăn nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, trong vấn đề công việc kinh doanh người tuổi Mão được khuyên không nên dồn hết tiền vào một mối vì khó thu hồi vốn. Nên “chia trứng nhiều giỏ”, chuyển từ tiền mặt sang tích lũy về của cải hoặc đa dạng các hạng mục đầu tư vật chất, hạn chế rủi ro.

Công việc sớm được sắp xếp ổn thoả nên bản mệnh có nhiều thời gian dành cho gia đình, người thân của mình. 

Con giap may man 3

Tử vi 10 ngày tới cho biết, vận trình sắp tới của người tuổi Ngọ được báo hiệu nhiều điềm lành, may mắn nhưng chưa đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân nên ít nhiều đạt được kết quả tốt và sự thăng tiến. Ngoài ra đây còn là thời điểm thích hợp để người tuổi Ngọ mở rộng quy mô làm ăn nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Kể từ ngày 19/6/2022, Vận trình bay cao, 3 con giáp sắp tới gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, trúng số độc đắc trong thời gian tới, vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó

Kể từ ngày 19/6/2022, Vận trình bay cao, 3 con giáp sắp tới gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, trúng số độc đắc trong thời gian tới, vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 19/6/2022 có tới 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc sáng chói, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và kiên trì thực hiện tới cùng thì sự nghiệp cũng rất phát triển, gia đình hạnh phúc viên mãn.

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