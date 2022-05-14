Tử vi 10 ngày tới ( 15/5 - 24/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp tài lộc lên hương, sự nghiệp tiến triển, may mắn triền miên, đón nhận nhiều điềm lành

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 18:46

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp làm gì cũng gặp quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con hổ thường rất thông minh, tài năng. Không chỉ vậy, họ còn là mẫu người chăm chỉ trong công việc và khao khát muốn chứng tỏ thực lực với đồng nghiệp lẫn sếp trong công ty. 

Qua thời gian, người tuổi Dần sẽ trưởng thành hơn. Theo tử vi những ngày tới đây,  người tuổi Dần sẽ thăng hoa, có nhiều đột phá mới trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Cụ thể trong công việc thì có được sự tin tưởng từ sếp và được giao phó cho nhiều dự án lớn. 

Tài lộc cũng từ đó đi lên không ngừng với con giáp này.

Tử vi 10 ngày tới ( 15/5 - 24/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp tài lộc lên hương, sự nghiệp tiến triển, may mắn triền miên, đón nhận nhiều điềm lành - Ảnh 1

Theo tử vi những ngày tới đây,  người tuổi Dần sẽ thăng hoa, có nhiều đột phá mới trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Cụ thể trong công việc thì có được sự tin tưởng từ sếp và được giao phó cho nhiều dự án lớn.Tài lộc cũng từ đó đi lên không ngừng với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong năm 2022, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Cụ thể trong năm 2022, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

Tử vi học có nói, 10 ngày tới là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, để có được thành công thì bản thân Dậu vẫn phải nỗ lực chăm chỉ tại hầu hết những công việc mà họ đang tham gia vào lúc này, còn không thì rất khó để thay đổi được hậu vận ở thời điểm hiện tại. 

Tử vi 10 ngày tới ( 15/5 - 24/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp tài lộc lên hương, sự nghiệp tiến triển, may mắn triền miên, đón nhận nhiều điềm lành - Ảnh 2
Tử vi học có nói, 10 ngày tới là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, để có được thành công thì bản thân Dậu vẫn phải nỗ lực chăm chỉ tại hầu hết những công việc mà họ đang tham gia vào lúc này, còn không thì rất khó để thay đổi được hậu vận ở thời điểm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, bước vào năm 2022 này, tuổi Mùi là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. 

Tử vi 10 ngày tới, tuy công việc vẫn đang trong quá trình rối ren, nhưng đã có hướng giải quyết nhất định. Trong giai đoạn này, mọi vấn đề nan giải của tuổi Mùi được giải quyết ổn thỏa từng bước một. Cụ thể, trong công việc Mùi sắp được sếp đề xuất cho tăng lương.

Công việc kinh doanh cũng có bước phát tài khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối đến với thành công một cách viên mãn. 

Tử vi 10 ngày tới ( 15/5 - 24/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp tài lộc lên hương, sự nghiệp tiến triển, may mắn triền miên, đón nhận nhiều điềm lành - Ảnh 3
Tử vi 10 ngày tới, tuy công việc vẫn đang trong quá trình rối ren, nhưng đã có hướng giải quyết nhất định. Trong giai đoạn này, mọi vấn đề nan giải của tuổi Mùi được giải quyết ổn thỏa từng bước một. Cụ thể, trong công việc Mùi sắp được sếp đề xuất cho tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Tử vi 2 ngày đầu tuần (16/5 - 17/4), rơi trúng kho vàng, phát tài phát lộc, 3 con giáp quý nhân nâng bước, ghi dấu công danh, hanh thông vận mệnh, tiền tài của cải hưởng mãi không hết

Tử vi 2 ngày đầu tuần (16/5 - 17/4), rơi trúng kho vàng, phát tài phát lộc, 3 con giáp quý nhân nâng bước, ghi dấu công danh, hanh thông vận mệnh, tiền tài của cải hưởng mãi không hết

Tử vi 2 ngày đầu tuần (16/5 - 17/4), 3 con giáp may mắn quý nhân ghé thăm, tiền tài dư dả, cát khí hưng thịnh, thuận lợi thăng quan, tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi 10 ngày tới Tử vi tuần mơi tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 4 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 34 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể