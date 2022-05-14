Số trời đã định: Trong 4 năm tới (2022-2026) 3 con giáp giàu 'U là trời', 1 con giáp vướng xung khắc "chuyện xui rủi đâu ai muốn"

Tử vi cho biết trong 4 năm tới người tuổi Sửu sẽ có vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Con giáp nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới hóa giải những khó khăn trước mắt. Đây là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức, gia tăng lương thưởng nên Tỵ hãy hết sức cố gắng nhé.

Lời khuyên dành cho những người tuổi Sửu là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này. Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai.

Trong thời gian tới tuổi Sửu do có quý nhân giúp đỡ nên vận trình tài lộc trở nên may mắn, khởi sắc ít ai sánh bằng. Người tuổi Sửu sẽ có nguồn thu nhập từ phía mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. Những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Về khía cạnh tình duyên chuyện tình cảm của con giáp diễn ra viên mãn. Những người tuổi Sửu và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, tháo vát. Xét về vận thế, con giáp này bẩm sinh mang thiên tài vận vượng phát, đồng nghĩa với việc giàu có về nguồn thu phụ.

Tuổi Dậu có thể sớm tận hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Từ năm 2022 đến 2026, khi gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người tuổi Dậu sẽ biết cách đầu tư, kinh doanh đem lại những khoản lợi nhuận, thu nhập khổng lồ. Điều này giúp con giáp này có thể sớm tận hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Tuổi Tý

Trên con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp.

Số của những người tuổi Tý làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút. Tuy nhiên các bạn cũng không nên quá lo lắng, quan trọng là phải kiên trì, vững tâm, thường xuyên tích đức hành thiện, vận trình ắt trở nên nhẹ nhàng, hanh thông hơn.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm