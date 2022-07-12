Tử vi 10 ngày tới (13/7 - 22/7), 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp thăng tiến dữ dội, Thần Tài rót lộc vào túi, quét sạch hung tinh, đón vàng bạc về ồ ạt

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn có căn phú quý, Thần Tài rót Lộc vào túi, tiền về tới tấp, sự nghiệp thăng cấp, khen thưởng trong tầm tay.

Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây vận thế của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất trong thời gian này. Cụ thể, thời gian tới người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Con đường kinh doanh cũng có bước thăng tiến đáng kể khi được quý nhân giúp đỡ, các dự án đầu tư đều phát triển vượt trội mang lại số tiền khủng cho Tuất. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây vận thế của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Tử vi 10 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng trong 10 ngày tới họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Chưa hết, con giáp này không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây cho biết nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Dần cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động trành giành lợi ích cho bản thân. Nhâm Thủy là sao Thiên Ấn của tuổi Tuất trong Tuế can, đại diện cho trưởng bối và chứng chỉ chức danh. Như vậy, Tuất ắt được quý nhân nhắc nhở mà tự mình gặt hái chứng chỉ tư chất tương ứng hoặc được thăng cấp. Trong kinh doanh cũng có sự suôn sẻ khi các dự án đầu tư trước đó vốn đang rơi vào bế tắc thì nay với sự giúp đỡ của cao nhân, con giáp này không chỉ thu lại được số vốn ban đầu mà còn kiếm về khoản tiền lớn, qua đó giúp cho bản mệnh không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong vài tháng tới đây. Ngoài ra, trong Ngũ hành, sao Thủy đại diện cho vật chất nên tuổi Tuất cũng chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải, có thể gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực thủy lợi và ẩm thực. Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây cho biết nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Dần cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động trành giành lợi ích cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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