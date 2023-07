Tử vi 10 ngày tới (13/7 - 22/7), 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp thăng tiến dữ dội, Thần Tài rót lộc vào túi, quét sạch hung tinh, đón vàng bạc về ồ ạt

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây vận thế của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất trong thời gian này.

Cụ thể, thời gian tới người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Con đường kinh doanh cũng có bước thăng tiến đáng kể khi được quý nhân giúp đỡ, các dự án đầu tư đều phát triển vượt trội mang lại số tiền khủng cho Tuất. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.