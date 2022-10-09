Tử vi 10 ngày tới (10/10 - 19/10), Thần Tài ban phước, 3 con giáp cuộc sống phất lên giàu sang thấy rõ, sự nghiệp leo lên vị trí mới, tài lộc hanh thông thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 18:20

Tử vi 10 ngày tới cho biết sẽ có tới 3 con giáp may mắn có nhiều cơ hội phát triển, nhân duyên tốt đẹp, vận trình sắp tới trải đầy tiền bạc xung quanh mình.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Thìn sắp tới sẽ cực kỳ may mắn khi có được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, chính vì vậy đòi hỏi con giáp này phải nhìn ra cơ hội của mình còn không rất khó phất lên trong năm nay.

Tuổi Thìn cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác, nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại nhận về thất bại dẫn đến nản chí. 

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Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Thìn sắp tới sẽ cực kỳ may mắn khi có được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với người tuổi Tỵ, thời gian này được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới cho biết vận trình trong công việc của tuổi Tỵ diễn ra vô cùng thuận lợi, khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù làm nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Không chỉ vượng phát trong sự nghiệp mà tài lộc của con giáp may mắn này cũng hanh thông thuận lợi đủ đường.  

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Với người độc thân, thời cơ cũng đã chín muồi để bắt đầu một mối quan hệ.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới cho biết vận trình trong công việc của tuổi Tỵ diễn ra vô cùng thuận lợi, khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù làm nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất không nên đặt những lời đàm tiếu của kẻ tiểu nhân ở trong lòng. Bạn là người hiểu rõ nhất bản thân mình, nếu bạn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao thì không có gì phải sợ hãi. Sự thật chắc chắn sẽ chứng minh được ai là người đúng, ai là kẻ sai.

Tử vi 10 ngày tới cho biết đường tài lộc của người tuổi Tuất có dấu hiệu khởi sắc do có Thiên Tài xuất hiện. Các công việc làm thêm giúp bạn có một túi tiền khá rủng rỉnh. Tuy nhiên, để có thể kiếm được khoản tiền này, con giáp này sẽ phải dành khá nhiều thời gian và sức lực đấy.

Thêm vào đó, dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu bởi trong tương lai sẽ còn có rất nhiều thứ mà bạn sẽ cần đến tiền chính vì vậy nên học tiết kiệm từ bây giờ sẽ tốt hơn. 

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Tử vi 10 ngày tới cho biết đường tài lộc của người tuổi Tuất có dấu hiệu khởi sắc do có Thiên Tài xuất hiện. Các công việc làm thêm giúp bạn có một túi tiền khá rủng rỉnh. Tuy nhiên, để có thể kiếm được khoản tiền này, con giáp này sẽ phải dành khá nhiều thời gian và sức lực đấy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (9/10/2022), 3 con giáp cuộc sống lên hương, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, tiền về ngập két trong thời gian tới

Trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (9/10/2022), 3 con giáp cuộc sống lên hương, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, tiền về ngập két trong thời gian tới

Tử vi hôm nay (9/10/2022) có đến 3 con giáp may mắn đạp trúng hũ vàng, trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc chạm đỉnh, tiền đầy túi, làm gì cũng hanh thông.

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