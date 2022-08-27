Tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), Thần Tài đẩy vào 'cơn xoáy tài lộc', 3 con giáp vận tài siêu tốt, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, hứng trọn cơn mưa tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 06:02

10 ngày đầu tháng 9, 3 con giáp này hứng trọn lộc trời, vận tài siêu tốt, ngồi không cũng có tiền, sự nghiệp phất như nhiều gặp gió.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng, 10 ngày đầu tháng 9 tới, đường tài lộc của tuổi Tuất có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Tuất có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.

Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Tuất có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống. Tuất chính là con giáp được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, trong thời gian này con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Tuổi Tuất có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), Thần Tài đẩy vào 'cơn xoáy tài lộc', 3 con giáp vận tài siêu tốt, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, hứng trọn cơn mưa tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Tuất có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

10 ngày đầu tháng 9 dương lịch, người tuổi Hợi có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Hợi đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh.

Tử vi học có nói, tuổi Hợi trong thời gian này cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Con giáp tuổi này cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời, có khả năng sẽ giàu có trong năm nay, mở ra một cuộc sống đầy đủ sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Hợi. Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Hợi có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), Thần Tài đẩy vào 'cơn xoáy tài lộc', 3 con giáp vận tài siêu tốt, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, hứng trọn cơn mưa tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Tử vi học có nói, tuổi Hợi trong thời gian này cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp tuổi này cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt. Tử vi dự báo rằng, 10 ngày đầu tháng 9, vận trình của tuổi Tỵ bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường, chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, con giáp may mắn tuổi Tỵ trong khoảng thời gian này sẽ vô cùng thành công nên cuộc sống vô cùng viên mãn. Không những thế, bản mệnh cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế.

Tỵ  được Thần Tài chiếu cố nồng hậu lại được thêm quý nhân phù trợ. Vậy nên Tỵ làm việc gì cũng suôn sẻ. Đến cuối năm nếu không giàu có mỹ mãn thì cũng kiếm được bộn tiền, đủ sống thoải mái đến vài năm.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 10/9), Thần Tài đẩy vào 'cơn xoáy tài lộc', 3 con giáp vận tài siêu tốt, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, hứng trọn cơn mưa tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, con giáp may mắn tuổi Tỵ trong khoảng thời gian này sẽ vô cùng thành công nên cuộc sống vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang tháng 9 dương lịch: Thần Phật độ mạng, Cát tinh dẫn đường, 3 con giáp đổi đời giàu sang, lộc về ào ạt như mưa, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, phất như diều gặp gió

Bước sang tháng 9 dương lịch: Thần Phật độ mạng, Cát tinh dẫn đường, 3 con giáp đổi đời giàu sang, lộc về ào ạt như mưa, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, phất như diều gặp gió

Qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, đổi đời giàu sang, hiên ngang tiến vào chiếu vàng, giàu không kể xiết.

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