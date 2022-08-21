Tử vi 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), Thần Tài ghen tị, 3 con giáp may mắn đạp trúng mỏ vàng, trúng mánh cực đậm, giàu như vũ bão, vận số lên hương, cả họ thèm khát

10 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch sẽ là giai đoạn hoàng kim của 3 con giáp dưới đây, vượng phát từ tài lộc, công danh đến sự nghiệp.

Tuổi Dần Dự báo 10 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, Thần Tài sẽ mang tài lộc rót vào cung tiền bạc của người tuổi Dần. Con giáp này vận khí xung thiên, may mắn lên đỉnh. Dù làm việc gì cũng có thu nhập dồi dào. Thậm chí, người tuổi Dần kết hợp làm ăn với ai cũng mang tới vận son cho người đó. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Dần bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống đầu, trúng mánh lớn. Người tuổi này nhận được vô số điều may mắn. Cuộc sống của Dần sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiêu xài thoải mái không sợ hết, bạn sẽ được tận hưởng những ngày dễ chịu. Ngoài ra, nhờ quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào bạn cũng dễ dàng hóa giải. Tuổi Dần sẽ được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng.

Quý nhân sẽ xuất hiện trong thời điểm này. Đây sẽ là người mang lộc công danh, tiền tài về lâu về dài cho người tuổi Dần. Con giáp này cần chớp thời cơ đúng lúc, hợp tác với đúng người và đưa ra quyết định kịp thời, dứt khoát. Dần có thể làm đủ để hưởng hết năm, cuộc sống sung túc, dư giả hơn bao giờ hết. Dự báo 10 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, Thần Tài sẽ mang tài lộc rót vào cung tiền bạc của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, Mão đón nhận sự giàu sang ập đến bất thình lình, có thể trở thành đại gia chỉ sau một đêm. Công sức bao lâu nay được đền đáp xứng đáng và không còn vướng phải bất cứ vướng mắc nào, bạn có thể sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng nể.

Người tuổi Mão có vận gặp hung hóa cát, biến nguy thành an, xoay chuyển ngoạn mục cục diện. Những con giáp ăn ở hiền lành, thật thà còn có phúc tinh, được phúc phần từ bề trên nên vạn sự như ý, làm gì cũng thành công hơn người. Tử vi báo hiệu sự xuất hiện của Quốc Ấn, tài chính cực tốt, càng làm càng kiếm nhiều, càng tiêu càng có. Những con giáp kinh doanh dễ ăn nên làm ra, lợi nhuận cũng tăng chóng mặt. Thời điểm này hễ bước ra đường là Mão có mỏ vàng theo sau, tiêu bao nhiêu cũng không hết. Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, Mão đón nhận sự giàu sang ập đến bất thình lình, có thể trở thành đại gia chỉ sau một đêm. - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch có nhiều cơ hội cải vận đổi đời. Thời cơ mà con giáp này chờ đợi cuối cùng cũng tới, không những một mà rất nhiều vận may. Mùi sẽ có sao may mắn bảo hộ, Thần Tài “thổi lộc”, đường công danh với tài lộc gắn chặt nhau. Ai làm kinh doanh sẽ ký được nhiều hợp đồng lớn, đầu tư sinh lời, buôn bán lợi nhuận gấp đôi, gấp ba. Vận trình của Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, phúc lộc tràn về xối xả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu nên Mùi có được nhiều thành công vang dội. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình Mùi đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời. Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu hết sức mình nên được công nhận tài năng. Cấp trên có cái nhìn khác về bạn, không còn gây khó dễ bạn như thời gian trước đây, nhờ đó bạn có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn. Thời gian tới, bạn sẽ gặp nhiều may mắn tột cùng, vận tài chính được cải thiện khá nhiều. Vận trình của Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, phúc lộc tràn về xối xả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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