Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: con giáp nào đường công danh 'RỘNG MỞ HANH THÔNG', con giáp nào 'TIỀN NONG NÊN DÈ SẺN'

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 19:23

Tử vi cho 10 ngày cuối cùng trong tháng 4, có con giáp đường quan rộng mở, có con giáp tiền bạc nên dè chừng.

Tử vi tuổi Mão 

Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: con giáp nào đường công danh 'RỘNG MỞ HANH THÔNG', con giáp nào 'TIỀN NONG NÊN DÈ SẺN' - Ảnh 1
Tử vi 10 ngày cuối tháng dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 10 ngày cuối tháng dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão thuận lợi, hanh thông. Dù có điềm báo sẽ gặp một vài sự cố trong công việc nhưng người tuổi này có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc nhờ tài khả năng ứng biến linh hoạt của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo trong thời điểm thời hiện tại. Do đó, túi tiền của con giáp này vẫn khá rủng rỉnh, dồi dào. Thậm chí là bạn còn kiếm được một khoản không nhỏ nhờ đầu tư mạo hiểm. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện buồn phiền. Ngũ hành sinh xuất là nguyên nhân khiến cho đôi lứa yêu nhau gặp nhiều ngáng trở, sóng gió. Dường như mọi sự hy sinh của bạn dành cho đối phương đều không được họ trân trọng. 

Tử vi tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: con giáp nào đường công danh 'RỘNG MỞ HANH THÔNG', con giáp nào 'TIỀN NONG NÊN DÈ SẺN' - Ảnh 2
Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày 10 ngày tới. Đối phương có thể đưa ra những quan điểm, định hướng chuẩn xác, nếu bạn chú ý lắng nghe thì ắt sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích.

Người làm ăn kinh doanh cũng có một ngày ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn thuận lợi. Bạn nhận ra ai là người xứng đáng để mình trao gửi niềm tin, nhờ thế mà quá trình hợp tác trôi chảy, đôi bên đều hài lòng và tin tưởng vào nhau.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tuổi Tuất

Chuyện kiếm tiền của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi trong 10 ngày cuối tháng này. Bản mệnh được quý nhân chỉ cho những hướng phát triển chính xác nên chẳng cần quá vất vả mà tiền vẫn đổ ầm ầm về túi. Nhiều người còn có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của mình.

Tuy nhiên, Đại Hao cho thấy dù túi tiền dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu. Tốt nhất, hãy tìm ra cách đầu tư thông minh.

Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khúc mắc vào thời điểm cuối tuần. Có thể bạn đang quá thờ ơ và làm biếng nên mới không kịp thời phát hiện ra lỗi lầm của mình. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh bản thân để không phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu hòa hoãn vào đầu và giữa tuần, song đến cuối tuần thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Bạn và người ấy thường xuyên nói những lời gây tổn thương nhau. Nếu cứ tiếp tục thế này, đôi bên sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi và ngày một xa cách hơn.

****Bài biết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm

Tử vi 'Tam Hợp' ngày 18/4/2023: Tý gặp nhiều tài lộc, Thân đối diện khó khăn trong tài chính

Tử vi 'Tam Hợp' ngày 18/4/2023: Tý gặp nhiều tài lộc, Thân đối diện khó khăn trong tài chính

Theo tử vi 12 con giáp dự báo ngày 18/4/2023, tuổi Tý vận thế hanh thông, cũng có con giáp trục trặc khó khăn. Vậy bạn là con giáp nào?

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 10 ngày cuối tháng 4 tu vi # tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui