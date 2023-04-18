Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: con giáp nào đường công danh 'RỘNG MỞ HANH THÔNG', con giáp nào 'TIỀN NONG NÊN DÈ SẺN'

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo trong thời điểm thời hiện tại. Do đó, túi tiền của con giáp này vẫn khá rủng rỉnh, dồi dào. Thậm chí là bạn còn kiếm được một khoản không nhỏ nhờ đầu tư mạo hiểm.

Tử vi 10 ngày cuối tháng dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão thuận lợi, hanh thông. Dù có điềm báo sẽ gặp một vài sự cố trong công việc nhưng người tuổi này có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc nhờ tài khả năng ứng biến linh hoạt của mình.

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày 10 ngày tới. Đối phương có thể đưa ra những quan điểm, định hướng chuẩn xác, nếu bạn chú ý lắng nghe thì ắt sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện buồn phiền. Ngũ hành sinh xuất là nguyên nhân khiến cho đôi lứa yêu nhau gặp nhiều ngáng trở, sóng gió. Dường như mọi sự hy sinh của bạn dành cho đối phương đều không được họ trân trọng.

Người làm ăn kinh doanh cũng có một ngày ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn thuận lợi. Bạn nhận ra ai là người xứng đáng để mình trao gửi niềm tin, nhờ thế mà quá trình hợp tác trôi chảy, đôi bên đều hài lòng và tin tưởng vào nhau.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tuổi Tuất

Chuyện kiếm tiền của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi trong 10 ngày cuối tháng này. Bản mệnh được quý nhân chỉ cho những hướng phát triển chính xác nên chẳng cần quá vất vả mà tiền vẫn đổ ầm ầm về túi. Nhiều người còn có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của mình.

Tuy nhiên, Đại Hao cho thấy dù túi tiền dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu. Tốt nhất, hãy tìm ra cách đầu tư thông minh.

Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khúc mắc vào thời điểm cuối tuần. Có thể bạn đang quá thờ ơ và làm biếng nên mới không kịp thời phát hiện ra lỗi lầm của mình. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh bản thân để không phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu hòa hoãn vào đầu và giữa tuần, song đến cuối tuần thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Bạn và người ấy thường xuyên nói những lời gây tổn thương nhau. Nếu cứ tiếp tục thế này, đôi bên sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi và ngày một xa cách hơn.

****Bài biết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm