Tử vi 10 ngày cuối năm 2022, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 23:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn vào 10 ngày cuối năm 2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục vào 10 ngày cuối năm 2022. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào.Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong tháng tới sẽ có nhiều tin vui. Do đó, khả năng cao là người tuổi Mùi còn gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc. Đào hoa vượng đem đến cho tuổi Tỵ nhiều tin tốt lành trong chuyện tình cảm, dù là người độc thân hay đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, khăng khít sau những lần mâu thuẫn.

Tử vi 10 ngày cuối năm 2022, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn đôn hậu lại hiền lương, luôn chân thành đối đãi với mọi người, chính vì thế được nhiều người yêu mến. Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Không những thế, bạn cũng rất giỏi trong việc tự xây dựng sự nghiệp, trong thời gian tới nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế.

 

Ngoài ra, vận trình tình cảm cũng sẽ vô cùng thăng hoa, nở rộ. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương cho mình trong khoảng thời gian này. 

Tử vi 10 ngày cuối năm 2022, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Tuất vốn đôn hậu lại hiền lương, luôn chân thành đối đãi với mọi người, chính vì thế được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có cát tinh chỉ lối dẫn đường mà người tuổi Hợi chọn được cách làm ăn phù hợp vào thời gian tới. Tiền bạc vì thế chảy ào ào về túi. Cho dù ngồi nhà con giáp này vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá. Đây là lúc mà bạn có thể tính toán đầu tư. Như vậy thì tiền bạc sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm vượng sắc. Vận đào hoa nở rộ giúp người cung này được chào đón nhiệt tình ở các buổi tụ tập bạn bè, nhờ đó mà tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình.

Tử vi 10 ngày cuối năm 2022, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, tài vận tăng vọt, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Nhờ có cát tinh chỉ lối dẫn đường mà người tuổi Hợi chọn được cách làm ăn phù hợp vào thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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