Từ nửa đầu tháng 2 dương lịch 2036, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Theo tử vi tuần mới, sự nghiệp của tuổi Mão có phần bất ổn. Bản mệnh cứ nghĩ đã tìm được cơ hội để thể hiện trong công việc nhưng lại bị cản trở, khiến cho con giáp này dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may.

Vận trình tình duyên khởi sắc thấy rõ, con giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình. Tuổi Mão đào hoa hơn hẳn, nhiều cặp đôi có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp.

May mắn là đường tài lộc trong tuần hưng vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này, người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn cảm thấy rất tuyệt vời khi làm được việc bản thân yêu thích.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn luôn thiện chí giúp đỡ mọi người, làm việc bản thân đam mê và tự hào về công việc đang làm.

Tình cảm: Tình cảm trở nên dịu dàng hơn khi bạn biết cách điều chỉnh cách ăn nói.

Tài lộc: Tài chính tốt hơn chi khi bạn chi tiêu có kế hoạch rõ ràng hơn.

Sức khỏe: Công việc dù nhiều đến đâu, mỗi sáng bạn thường dậy chạy bộ và ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp có yếu tố bất ngờ rõ nhất trong tuần mới. Những cơ hội tưởng như rất nhỏ lại có thể mang đến kết quả ngoài mong đợi. Công việc diễn ra linh hoạt, đặc biệt thuận lợi với người làm sáng tạo, kinh doanh, truyền thông hoặc buôn bán.

Tài lộc của tuổi Thân có dấu hiệu “động”, tiền vào nhanh nhưng cũng cần quản lý chặt để tránh chi tiêu cảm tính. Nếu biết kiểm soát tốt, bạn hoàn toàn có thể dư dả hơn so với tuần trước.

Về tình cảm, không khí khá nhẹ nhàng. Người độc thân dễ được chú ý nhờ sự duyên dáng và thông minh, còn người có đôi nên dành thêm thời gian trò chuyện để gắn kết cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!