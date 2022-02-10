Từ ngày vía Thần Tài ( mùng 10 tháng Giêng) trở đi, 3 con giáp hết cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 10/02/2022 19:00

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn từ ngày vía Thần Tài không?

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày mùng 10 Tết vía Thần Tài, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên thời gian tới của những chú Chuột sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Từ ngày vía Thần Tài ( mùng 10 tháng Giêng) trở đi, 3 con giáp hết cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Những khó khăn vất vả đã qua, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ từ ngày vía Thần Tài trở đi. Nói chung bạn sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền bạc đều đủ đầy không lo thiếu trước hụt sau. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui cực lớn trong thời điểm này.

Từ ngày vía Thần Tài ( mùng 10 tháng Giêng) trở đi, 3 con giáp hết cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thân

Thân là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, từ ngày vía Thần Tài trở đi, những chú Khỉ là con giáp may mắn có nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội đổi đời, đầu tư làm ăn kinh doanh trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ giữ chức vụ lớn, tiếng nói được nhiều người nể phục.

Từ ngày vía Thần Tài ( mùng 10 tháng Giêng) trở đi, 3 con giáp hết cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Người người nhà nhà đang mong chờ vận may sẽ lội ngược dòng, năm cũ khó khăn qua rồi và hy vọng thời gian tới sẽ tốt đẹp hơn. Tử vi có nói, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự và may mắn trong nửa cuối tháng 2.

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