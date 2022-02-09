Sau Tết Nguyên Đán 2022, vận trình của 3 con giáp sáng rực như sao trời, tiền của và tài lộc tăng lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 09:15

Theo tử vi 12 con giáp, sau những ngày Tết Nguyên đán 2022, 3 con giáp này được Trời chấm sổ vàng, vận trình sáng ngời, tài lộc dồi dào, tiền của tăng gấp bội, sự nghiệp may mắn, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Sửu

Năm 2022 tuổi Sửu có Hồng Loan nhập mệnh nên nhiều cơ hội giao lưu, tỏa sáng và có sự trợ giúp từ các mối quan hệ như "cá gặp nước". Tài lộc tương đối ổn định, lợi nhuận tăng vọt. Tử vi dự đoán, sau những ngày Tết Nguyên Đán, Tuổi Sửu có nhiều cơ hội tỏa sáng bất ngờ, vận mệnh tốt hơn.

Lời khuyên cho bạn tuy mọi việc khởi sắc về mọi mặt nhưng cần khiêm tốn hơn khi giao tiếp, lạc quan và tích cực để cải thiện các mối quan hệ tốt hơn. Người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Con giáp này còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một thu mười, nguồn thu nhập dồi dào, tài chính ngày một vững chắc.

Sau Tết Nguyên Đán 2022, vận trình của 3 con giáp sáng rực như sao trời, tiền của và tài lộc tăng lên gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2022, người tuổi Tuất được tam hợp nên may mắn trở lại, công việc thuận lợi, vận mệnh cải thiện theo hướng tích cực, sự nghiệp có những bước tiến mới khiến những người xung quanh bất ngờ. Sau Tết Nguyên Đán, tuổi Tuất làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài, có thể gặp những đối tác lớn, ký kết những hợp đồng giá trị cao giúp mang lại nguồn thu nhập ngất ngưỡng.

Người làm công ăn lương cũng hưởng cuộc sống sung túc nhờ lương thưởng tăng lên. Năm mới công việc của tuổi Tuất thuận lợi, tài vận chung có nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn thuận lợi, có quý nhân phù trợ. Nếu người làm kinh doanh có thêm người tuổi Ngọ ở bên mọi việc còn tiến triển tốt hơn. Hoa Cái tượng trưng cho tài năng được mọi người ngưỡng mộ, nên tuổi Tuất làm công việc sáng tạo, nghệ thuật sẽ luôn tuôn trào cảm hứng khiến bạn tỏa sáng, trở nên nổi tiếng.

Sau Tết Nguyên Đán 2022, vận trình của 3 con giáp sáng rực như sao trời, tiền của và tài lộc tăng lên gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, nhanh nhẹn và luôn phấn đấu để gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, mang đến nhiều tiện nghi cho bản thân và gia đình. Tuy có những khó khăn do tác động của các hung tinh, được quý nhân giúp đỡ mà vẫn có thể xuất hiện các biến số. 

Tử vi có nói sau Tết Nguyên Đán, tuổi Tuất được 2 cát tinh chiếu mạnh mẽ nên tài vận hanh thông, được quý nhân giúp đỡ, việc kinh doanh sẽ mở rộng thị trường, tăng thêm tài lộc. Hãy nắm bắt cơ hội và tự tin thể hiện bản thân, bạn sẽ tỏa sáng và thành công. Vì có quý nhân giúp đỡ nên khi có khúc mắc bạn hãy tìm lãnh đạo hay người có kinh nghiệm tư vấn thì vấn đề sẽ được giải quyết chu toàn.

Sau Tết Nguyên Đán 2022, vận trình của 3 con giáp sáng rực như sao trời, tiền của và tài lộc tăng lên gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Thời gian tới, tuổi Dậu bước vào thời kỳ vận thế đại vượng phát, vượng phúc vượng tài mà còn được nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Chuyện công danh, sự nghiệp cũng như các vấn đề khác của tuổi Dậu sẽ được giải quyết êm đẹp, hưởng một cuộc sống viên mãn, hanh thông, không phải lo nghĩ quá nhiều.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Từ mùng 8 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp có vận trình lên hương, gặp đủ cát lành, giàu sang phú quý

Từ mùng 8 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp có vận trình lên hương, gặp đủ cát lành, giàu sang phú quý

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn từ mùng 8 Tết trở đi, làm việc gì cũng thuận lợi. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng thành quả xứng đáng bấy nhiêu.

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