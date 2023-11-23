Từ ngày mai 24/11 đến hết 30/11, 3 con giáp có cơ hội tiến thân, may mắn vây quanh, tài lộc đầy người, vàng bạc chật nhà, sự nghiệp thành đạt, hôn nhân hạnh phúc

Từ ngày mai 24/11 đến hết 30/11, ngày Mão - Thìn Tương Hại, người tuổi Thìn tương đối bận rộn do được giao nhiều nhiệm vụ với độ khó cao và gấp rút. Áp lực lúc này là điều khó tránh khỏi, bạn bộc lộ rõ sự căng thẳng. Bản mệnh lại trung thực, thẳng thắn, không muốn nhờ vả đi đường ngang lối tắt nên sẽ vất vả hơn nhiều.

Ngũ hành xung khắc, con giáp này cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình, nếu không được nghỉ ngơi đủ sẽ khiến đầu óc mụ mị, thiếu minh mẫn. Hãy có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi điều độ để tránh cơ thể phải làm việc quá tải.

Đường tài lộc vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Bạn được khuyên chớ nên nóng vội trong việc đầu tư kẻo xôi hỏng bỏng không. Càng là vấn đề liên quan tới tiền bạc lại càng cần phải thận trọng để không tự gây bất lợi cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày mai 24/11 đến hết 30/11, người tuổi Ngọ có trọng trách quan trọng trong công việc.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng độc lạ, bạn có trọng trách quan trọng trong công việc, luôn có đồng nghiệp hỗ trợ.

Tình cảm: Hiểu người mình yêu, và cố gắng làm những điều bổ ích cho mối quan đi xa hơn.

Tài lộc: Tài lộc dần cải thiện, bạn đã biết quản lý tài chính tốt.

Sức khoẻ: Không còn mệt mỏi, bạn thoải mái tư duy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ ngày mai 24/11 đến hết 30/11, tuổi Dần dường như gặp khó khăn trong mọi công việc. Con giáp này cảm thấy mắc kẹt và cảm giác không có ai xung quanh đáng tin cậy để nhờ vả. Do đó, phải tự mình tự lực cánh sinh trong mọi tình huống.

Điều quan trọng là tuổi Dần cần thay đổi góc nhìn về vấn đề. Bản mệnh nên thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, không nên quá đa nghi và tự cho rằng mình mới là người đúng đắn nhất.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng có chút trục trặc. Con giáp này có thể nghe thấy những lời đồn đại và mất lòng tin vào đối phương. Hai người cần nghiêm túc trò chuyện với nhau để tháo gỡ những rắc rối đang xuất hiện.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.