Từ ngày 25/4 - 30/4, "cơn mưa" may mắn tài lộc đuổi theo chân 3 con giáp này đến tận nhà, của cải chất đầy như núi

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết bắt đầu từ ngày 25/4-30/4, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

Tuổi Sửu vốn có tính cách thông minh, quyết đoán, thích hợp làm việc trong các môi trường năng động đòi hỏi tính tập trung cao.

Đa số những người thuộc tuổi Sửu đều có một cuộc sống sung túc, may mắn về tiền bạc. Đặc biệt là những nữ mệnh luôn muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể.

25/4-30/4 tới cho biết, nhờ quý nhân theo chân, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu thuận lợi trăm bề, quơ tay cũng có tiền. Ảnh minh họa

May mắn dường như đã mỉm cười với tuổi Sửu, không chỉ ở mặt tài lộc mà còn ở đường tình duyên. Vì vậy, sẽ không có bất cứ vấn đề khó khăn nào xảy đến nên tuổi Sửu.

Tử vi từ ngày 25/4-30/4 tới cho biết, nhờ quý nhân theo chân, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu thuận lợi trăm bề, quơ tay cũng có tiền. Công việc thuận buồm xuôi gió khiến con giáp này dương như không có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn. Hãy tận hưởng những phút giây tươi đẹp trong cuộc sống, từ đó có thêm các sáng tạo mới trong công việc, đưa ra các ý tưởng táo bạo nhất.

Tuổi Dần

Dần thông minh sáng suốt, chọn công việc gì thì phải tính toán kĩ càng. Từ ngày 25/4-30/4, bạn tha hồ hưởng lộc từ công việc mà bạn đang phụ trách. Hoàn thành sớm, tốt, cấp trên quyết định thưởng nóng cho bạn.

Từ ngày 25/4-30/4, bạn tha hồ hưởng lộc từ công việc mà bạn đang phụ trách. Ảnh minh họa

Tiền bạc của bạn vô cùng dồi dào và có thể bạn đang tính chuyện đầu tư vào một loại hình kinh doanh nào đó. Tuần này có thể thử đầu tư thì nên thử nhé. Tiền bạc hanh thông cũng nên mua một vài món đồ sang chảnh trang hoàng cho bản thân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm