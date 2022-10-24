Từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp nhiều điềm lành nhất, vận mệnh vụt sáng ngút trời, thăng quan tiến chức, tăng lương có đủ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 06:42

Từ ngày 24/10 - 31/10, những con giáp này gặp nhiều may mắn, thành công, thu về lợi nhuận lớn, cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Thìn nhận ra được tiềm năng phát triển của mình. Bạn có thể mạnh dạn tiến hành những nhiệm vụ quan trọng để kiếm tiền về cho mình. Thìn rất được lòng đám đông, một mặt rất hào phóng, rất nhiệt tình, một mặt thì khôn ngoan, vui chơi biết điểm dừng và cũng có tinh thần công bằng, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh.

Tuổi này có lộc nhiều dù mang tiếng là con giáp có tài không gặp thời là nhờ tấm lòng lương thiện, hoan hỉ, chỉ cần bạn bè cần giúp đỡ, nếu có thể thì bạn sẽ hào phóng giúp đỡ. Đồng thời bản mệnh cũng sống theo lối suy nghĩ tích cực và siêng năng làm việc, thấy tiền là cày cuốc cật lực, không bao giờ bỏ cuộc vì những rắc rối và bất bình nhất thời.

Từ ngày 24/10 - 31/10, hãy từng bước mạnh dạn kiếm tiền một cách đàng hoàng thì tiền bạc đầy mình, sự nghiệp tăng tiến đột phá, phúc lộc đến gõ cửa nhà.

Từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp nhiều điềm lành nhất, vận mệnh vụt sáng ngút trời, thăng quan tiến chức, tăng lương có đủ - Ảnh 1
Từ ngày 24/10 - 31/10, tiền bạc đầy mình, sự nghiệp Thìn tăng tiến đột phá, phúc lộc đến gõ cửa nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đa số là những người có nhân sinh quan vui vẻ, lạc quan, có máu anh hùng, hay ra tay giúp đỡ người khác nên trong cuộc sống được nhiều người yêu quý, hàm ơn. Họ cũng là những người thông minh, nhiều nhiệt huyết, say mê cống hiến cho sự nghiệp nên thường là những người rất giàu có.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ ngày 24/10 - 31/10 nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh, tuổi Ngọ liên tục gặp may, thậm chí nhận được lộc trời cho, cuộc sống có thể nói là sung túc, dư dả, nếu không muốn nói là vương giả hơn người.

Tử vi học có nói, họ chỉ gặp chút sóng gió vào giai đoạn từ nửa đầu năm. Thế nhưng, qua được thời kỳ này, tài lộc với người tuổi Ngọ sẽ sum suê trở lại. Trong thời gian này được cho là thời điểm họ sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp nhiều điềm lành nhất, vận mệnh vụt sáng ngút trời, thăng quan tiến chức, tăng lương có đủ - Ảnh 2
 Từ ngày 24/10 - 31/10 nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh, tuổi Ngọ liên tục gặp may. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất dễ hòa đồng. Từ ngày 24/10 - 31/10, Mão có vụ mùa bội thu, họ tiếp tục gặt hái may mắn, bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp. Nỗ lực của con giáp này trong thời gian qua đã có hiệu quả. Những lối thoát mới và phương pháp làm việc tốt hơn mà người tuổi Mão đã tìm ra giúp họ đạt được hiệu suất công việc cao hơn.

Nhờ đó, con giáp này có thể nhanh chóng tích lũy tài sản và âm thầm giảm bớt áp lực cuộc sống. Cũng có thể nói rằng, từ ngày 24/10 - 31/10, những người này sẽ "thi triển" tài năng của bản thân, dễ dàng hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống.

Trong tương lai, con giáp tuổi Mão có thể leo lên một tầm cao mới ở nơi làm việc trước khi sang năm mới. Họ sẽ không để mình đứng yên chứ đừng nói là thụt lùi.

Từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp nhiều điềm lành nhất, vận mệnh vụt sáng ngút trời, thăng quan tiến chức, tăng lương có đủ - Ảnh 3
Từ ngày 24/10 - 31/10, Mão có vụ mùa bội thu, tiếp tục gặt hái may mắn, bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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