Từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, kiếm tiền nhiều như nước, danh vọng song toàn, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 04:30

Nhờ có sự trợ giúp từ Phúc Tinh, 3 con giáp này vận trình chuyển biến tích cực trong thời gian từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch, may mắn dồi dào, tài lộc hanh thông.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Ngọ đang được quý nhân trợ mệnh, cho tiền bạc ào ào đổ về nhà trong thời gian từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch. Chuyện kinh doanh thuận lợi, đầu tư của tuổi Ngọ sẽ bắt đầu có lời, tài lộc tăng vọt trong giai đoạn này.

Có nhiều dự án hợp tác trong thời điểm này mang tới tài lộc cho tuổi Ngọ. Tuy nhiên con giáp này cần phải chú ý “chọn mặt gửi vàng”, tìm kiếm đối tác đáng tin cậy. Lợi nhuận có thể ít, có thể nhiều nhưng không thể vì lợi nhuận mà đâm đầu vào hợp tác với người không đàng hoàng, tranh chấp lợi ích mà nặng thì có thể vướng họa kiện tụng, lao tù.

Từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, kiếm tiền nhiều như nước, danh vọng song toàn, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Ngọ đang được quý nhân trợ mệnh, cho tiền bạc ào ào đổ về nhà trong thời gian từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì trong thời gian từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch chính là thời điểm người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Với người làm kinh doanh, đây sẽ là thời điểm kinh doanh, buôn bán vô cùng thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn thì từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch sẽ là một thời gian vô cùng lý tưởng. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một tháng công việc hanh thông, có thể xuất hiện khoản thu nhập thêm hoặc tăng lương nhẹ.

Từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, kiếm tiền nhiều như nước, danh vọng song toàn, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 2
Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì trong thời gian từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch chính là thời điểm người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người cầm tinh con Hổ thông minh, tính khí mạnh mẽ, khả năng quyết đoán và làm việc có nguyên tắc. Không biết thời gian qua vất vả thế nào nhưng đúng thời gian từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Dần sẽ gặp vận may tới tấp, đặc biệt trong công việc sẽ luôn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió.

Dự báo tử vi thời gian này, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dễ dàng kiếm tiền trong kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi làm gì, con giáp này cũng cần phải lên kế hoạch thật rõ ràng, chi tiết để tránh những rủi ro đáng tiếc. Nên nhớ rằng dù có xảy ra một chút khó khăn thì cũng đừng vội nản chí bởi đây chính là cơ hội để bạn khẳng định năng lực của mình.

Từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, kiếm tiền nhiều như nước, danh vọng song toàn, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 3
Không biết thời gian qua vất vả thế nào nhưng đúng thời gian từ ngày 18/8 đến hết tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Dần sẽ gặp vận may tới tấp, đặc biệt trong công việc sẽ luôn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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