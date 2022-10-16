Từ ngày 17-20/10, 3 con giáp nhanh tay lấy rổ hứng tiền, thời tới cản không kịp, công danh sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 22:52

Từ ngày 17-20/10 là thời gian cực kỳ may mắn với 3 con giáp này, đặc biệt là sự nghiệp đạt đỉnh vinh quang.

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy từ ngày 17-20/10, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Mùi trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Mùi phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Mùi vốn hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Trong thời gian này, sự giàu có của Mùi rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của Mùi tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mùi cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Từ ngày 17-20/10, 3 con giáp nhanh tay lấy rổ hứng tiền, thời tới cản không kịp, công danh sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Tử vi cho thấy từ ngày 17-20/10, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuộc sống của người tuổi Dần vẫn có thể gặp phải trắc trở nhưng khó khăn đó thường không quá ghê gớm. Họ có thể vượt qua nhờ vào năng lực của mình, thậm chí nhân cơ hội đó để ghi điểm trong mắt người làm lãnh đạo hoặc quý nhân từ ngày 17-20/10.

Tuy nhiên, để có vận khí tốt khiến nhiều người ngưỡng mộ như vậy, ngay từ khi còn trẻ, họ đã biết rèn luyện bản thân, rèn luyện để trở nên ngày càng xuất sắc hơn.

Tuổi Dần bỏ qua bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mắt. Một khi đã quyết định thực hiện việc gì, họ sẽ cố gắng đến cùng, đến khi hoàn thành mọi việc thật tốt mới thôi.

Từ ngày 17-20/10, 3 con giáp nhanh tay lấy rổ hứng tiền, thời tới cản không kịp, công danh sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Một khi đã quyết định thực hiện việc gì, Dần sẽ cố gắng đến cùng, đến khi hoàn thành mọi việc thật tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong 12 con giáp thì trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. 

Những người tuổi Mão phần lớn họ đều có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mão sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Từ ngày 17-20/10, những người tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Mão sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Từ ngày 17-20/10, 3 con giáp nhanh tay lấy rổ hứng tiền, thời tới cản không kịp, công danh sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Từ ngày 17-20/10, những người tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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