Từ ngày 15/9 đến 25/9, vận trình rực rỡ, 3 con giáp lộc lá căng tràn, nhuận cát phú quý, sa lưới Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 06:30

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 15/9 đến 25/9, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện đáng kể.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người vừa có tài lại có đức. Họ mang một trái tim ấm áp như mặt trời, luôn thấu hiểu cho người khác. Hơn nữa, năng lực làm việc của họ tương đối cao nên chuyện gì cũng tự giải quyết mà không cần phiền hà đến người khác.

May mắn sẽ đến nhà con giáp tuổi Thìn từ ngày 15/9 đến 25/9. Họ cứ làm việc là tiền sinh ra tiền, mọi rối rắm trong lòng cũng được gỡ bỏ. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần lưu ý, tiền bạc trong tay nhưng không nên tiêu xài hoang phí.

Từ ngày 15/9 đến 25/9, vận trình rực rỡ, 3 con giáp lộc lá căng tràn, nhuận cát phú quý, sa lưới Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất chăm chỉ, chịu khó lại hết sức thông minh và bản lĩnh nên thường được đề đạt vào những vị trí cao trong công việc. Dù ở trong bất cứ trong môi trường nào thì con giáp này cũng luôn toát lên phong thái của nhà lãnh đạo.

Tử vi học có nói, nhờ đức tính hết lòng với công việc nên bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí sếp lớn từ ngày 15/9 đến 25/9. Bạn sẽ thu gom rất nhiều khoản thu nhập ngoài mong đợi. Bạn có thể tận dụng thời cơ này để đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh.

Từ ngày 15/9 đến 25/9, vận trình rực rỡ, 3 con giáp lộc lá căng tràn, nhuận cát phú quý, sa lưới Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất từ ngày 15/9 đến 25/9. Bạn sẽ được mời về làm một vị trí cao ở công việc mà bạn đang đảm nhận. Đây sẽ là một vị trí khá phù hợp, thu nhập lại khủng.

Đừng ngại khó khăn, thử sức mà hãy tự tin thực hiện thì thành công sẽ tới. Chuyện gia đạo cũng khá tốt trong thời gian này. Tiền bạc tích cóp được bây giờ có thể tính chuyện đầu tư một chút. 

Từ ngày 15/9 đến 25/9, vận trình rực rỡ, 3 con giáp lộc lá căng tràn, nhuận cát phú quý, sa lưới Thần Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/9/2023 tử vi giữa tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 15 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng