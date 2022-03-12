Từ ngày 14/03 - 16/03, top 3 con giáp sau chuẩn bị có hỷ sự, đường tình duyên rộng mở, gặp được người tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 12:59

Từ ngày 14/03-16/03, các con giáp sau chuẩn bị "thoát ế", vận đào hoa tới nhà.

Tuổi Dậu

Từ ngày 14/03 - 16/03, top 3 con giáp sau chuẩn bị có hỷ sự, đường tình duyên rộng mở, gặp được người tâm đầu ý hợp - Ảnh 1

Đường tình duyên của Dậu đầy khởi sắc. Ảnh minh họa

Từ ngày 14/03-16/03, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu sẽ tăng lên. Những người độc thân có khả năng gặp được đối tác tiềm năng và bắt đầu một mối tình mới. Tuổi Dậu có thể tìm thấy đối tác tiềm năng trong vòng kết nối xã hội. Những người đang yêu nên tính đến chuyện kết hôn sớm. Những đôi đã kết hôn có thể chuẩn bị chào đón một thành viên mới trong gia đình.

Tuổi Tỵ

Từ 14/03-16/03 là những ngày tuyệt vời cho những người đang yêu hay tìm kiếm tình yêu. Các mối quan hệ của bạn đều hài hòa. Tuy nhiên, người đã có gia đình cần hết sức cẩn thận. Cám dỗ sẽ rình rập khắp mọi nơi và nếu bạn lỡ sa chân thì hậu quả rất khó lường. Sự cảm thông, chia sẻ, đồng lòng và bao dung chính là sợi dây gắn kết bạn và nửa kia với nhau dù có xa cách thế nào.

Tuổi Thân

Từ ngày 14/03 - 16/03, top 3 con giáp sau chuẩn bị có hỷ sự, đường tình duyên rộng mở, gặp được người tâm đầu ý hợp - Ảnh 2

Vận đào hoa gọi tên người tuổi Thân. Ảnh minh họa

Vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc, người độc thân được trao cho nhiều cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương. Chuyện tình cảm cũng có những tín hiệu đáng mừng. Con giáp này cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất vì đã tìm được một nửa sinh ra như thể là dành cho mình.

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm mọi việc cũng diễn ra rất nhanh. Bạn có thể nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của một mối quan hệ mới chớm nở. Chẳng có quy định về việc phải hẹn hò bao lâu mới nên tiến thêm một bước. Hãy lắng nghe con tim. Trực giác của bạn tháng này tốt, vì vậy đừng để những lời khuyên không thiện chí làm hỏng việc của bạn. Hãy trung thực với chính mình, đừng suy nghĩ tính toán nhiều quá. Hạnh phúc sẽ đến với những người không quá thực dụng. 

*Thông tin chỉ mang tính chất minh họa. 

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