Tử vi 101 ngày tới, tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần trong 101 ngày tới chuyển biến theo hướng tích cực. Đặc biệt, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

Vận trình của người tuổi Dần trong 101 ngày tới chuyển biến theo hướng tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài gõ cửa trong 101 ngày tới nên càng thêm phúc thêm phần. Nhờ thế, tài chính của bạn được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.