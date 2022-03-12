Tử vi 101 ngày tới, tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến trong 101 ngày tới, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.
- Vận đen ra đi, 3 con giáp tỏa sáng rực rỡ trong 3 ngày tới, ngập ngụa trong vận may, tình - tiền đều rực rỡ
- Trời cao an bài cho 3 con giáp thoát đại nạn trong 18 ngày tới, vận số cực tốt, tiền tài đủ đầy
Tuổi Dần
Vận trình của người tuổi Dần trong 101 ngày tới chuyển biến theo hướng tích cực. Đặc biệt, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.
Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập.
Tuổi Thân
Những người thuộc con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài gõ cửa trong 101 ngày tới nên càng thêm phúc thêm phần. Nhờ thế, tài chính của bạn được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.
Đồng thời, bạn sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, sung túc an nhàn. Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Trong thời gian này, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình.
Tuổi Mùi
Con giáp tuổi Mùi được cát tinh che chở nên công việc diễn ra rất thuận lợi trong 101 ngày tới. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian. Nhờ vậy mà tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính.
Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày càng chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian này. Chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm