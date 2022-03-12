Tuần mới (14/3 - 20/3), Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp này, rộng cửa thăng quan, tiền tài phi mã

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 10:31

Đây là 3 con giáp may mắn tuần này, họ sẽ gặp được những cơ may nào để bứt phá, gặt hái được thành tích khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp được nhiều điều như ý muốn trong tuần này nhờ vậy mà tinh thần con giáp này luôn lạc quan, tích cực. Phương diện công danh sự nghiệp trong tuần ngày một vượng phát hơn. Bạn bắt nhịp độ khá nhanh và giải quyết được hầu hết các hạng mục tồn đọng, dành thời gian cho những kế hoạch mới.

Đường tài lộc của con giáp tuần mới này vẫn ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải tính toán kĩ mọi phương diện trước khi tiến hành.

Tuần mới (14/3 - 20/3), Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp này, rộng cửa thăng quan, tiền tài phi mã - Ảnh 1
Người tuổi Tý gặp được nhiều điều như ý muốn trong tuần này - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới, từ ngày 14/3 đến 20/3, mọi rắc rối trong công việc của tuổi Sửu dần lùi bước. Cơ hội làm ăn cũng đến tới tấp với con giáp này. Một số người có thể may mắn trúng thưởng số tiền lớn. Tài tinh khuyên tuổi Sửu nên cố gắng hết mình để có thể đem lại lợi nhuận, những cơ hội phát tài bất ngờ chp bản thân.

Về chuyện tình cảm, Cát tinh chiếu mệnh giúp người độc thân có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bản mệnh phát triển một cách hài hòa. Nếu tuổi Sửu chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể sẽ tìm được một người thích hợp. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuần mới (14/3 - 20/3), Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp này, rộng cửa thăng quan, tiền tài phi mã - Ảnh 2
Theo tử vi tuần mới, từ ngày 14/3 đến 20/3, mọi rắc rối trong công việc của tuổi Sửu dần lùi bước - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới nói rằng, việc làm ăn của tuổi Thìn phát triển tốt vào thời điểm đầu tuần. Người làm công và người kinh doanh có nhiều cơ hội gia tăng số tiền trong tài khoản. Một số người có thể kiếm được cơ hội kiếm tiền kha khá nhờ vào vận may hoặc được người thân quen giới thiệu. Thực thần chiếu mệnh cũng giúp người làm ăn tìm được những đối tác đáng tin cậy, đôi bên hợp tác cùng phát triển.

Trên phương diện tình cảm, nhân duyên của người độc thân tuổi Thìn có điểm sáng. Con giáp này có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình.

Tuần mới (14/3 - 20/3), Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp này, rộng cửa thăng quan, tiền tài phi mã - Ảnh 3
Tử vi tuần mới nói rằng, việc làm ăn của tuổi Thìn phát triển tốt vào thời điểm đầu tuần - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong 2 ngày cuối tuần nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

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