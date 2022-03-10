3 con giáp gặp thời cơ bứt phá: Đúng 7 ngày tới, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài 'tăng đậm'

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 20:50

Tin vui cho những người thuộc 3 con giáp này nhé, đúng 7 ngày nữa được dự báo sẽ mang lại cho bạn những điều viên mãn nhất.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì con giáp này lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. 

Đúng 7 ngày nữa, chẳng những mua nhà sắm xe mà con giáp giàu sang tuổi Sửu còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Mở cửa đón thần tài, quý nhân vây quanh nên Sửu sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to.

3 con giáp gặp thời cơ bứt phá: Đúng 7 ngày tới, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài 'tăng đậm' - Ảnh 1
Đúng 7 ngày nữa, chẳng những mua nhà sắm xe mà con giáp giàu sang tuổi Sửu còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tuổi thơ khá vất vả, chật vật mưu sinh cùng gia đình nên Mùi đã không còn thấy khó khăn, trở ngại là gian khổ. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó thì con giáp này lại càng bản lĩnh để chứng minh được thực lực của bản thân.

Tử vi có nói, đúng 7 ngày tới,  Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Đặc biệt, tài khoản của con giáp này sẽ nhảy số ầm ầm, thăng hoa viên mãn. Bạn không chỉ kiếm được tiền từ nguồn thu chính mà công việc tay trái của bạn đã bắt đầu thu lợi nhuận lớn.

3 con giáp gặp thời cơ bứt phá: Đúng 7 ngày tới, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài 'tăng đậm' - Ảnh 2
Đúng 7 ngày tới,  Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Mạnh mẽ, có chí tiến thủ và có tham vọng nên Mão sớm ý thức được những gì mình cần làm để có cuộc sống như ý. Chỉ cần bước qua 7 ngày nữa, tiền tài của Mão hanh thông, mọi sự tốt lành nên tinh thần của con giáp này sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Một khoảng thời gian trong quá khứ người tuổi Mão đã gặp khá nhiều khó khăn, chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Chuyện tài chính quả thật luôn là điều khó khăn với người tuổi này, tiền khó kiếm nhưng chẳng đủ để bù lại tiền đã chi. Vì vậy mà từ thời điểm này, Mão sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất.

3 con giáp gặp thời cơ bứt phá: Đúng 7 ngày tới, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài 'tăng đậm' - Ảnh 3
Chỉ cần bước qua 7 ngày nữa, tiền tài của Mão hanh thông, mọi sự tốt lành - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài chấm sổ đỏ cho 3 con giáp này trong 25 ngày tới, vận xui đảo chiều, phú quý đến tay, đếm tiền không hết

Thần Tài chấm sổ đỏ cho 3 con giáp này trong 25 ngày tới, vận xui đảo chiều, phú quý đến tay, đếm tiền không hết

Trong 25 ngày tới, những con giáp có tên sau đây nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu vung vãi cũng không lo hết.

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