Từ ngày 1/10 đến 15/10: 3 con giáp nghênh đón hỷ sự, ngũ phúc lâm môn, công thành danh toại, vinh hoa phú quý có đủ

Tử vi từ ngày 1/10 đến 15/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn tạo ra những động lực thúc đẩy công việc cao.

Công việc: Người tuổi Dần bạn hiện nay cần công việc ổn định, có những động lực to lớn thúc đẩy quá trình công việc tốt.

Tài lộc: Có trách nhiệm với mức thu nhập cao, làm việc nhiều năng suất.

Sức khoẻ: Bản thân luôn đề cao tinh thần thể thao, luôn mong muốn sức khỏe ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu là người lạc quan, tận tâm và siêng năng. Từ ngày 1/10 đến 15/10/2023, người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trở về, được quý nhân che chở, hành trình suôn sẻ, nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để tận hưởng sự đảo ngược trong sự nghiệp. Họ có thể gặp phải một cơ hội quan trọng để nổi trội ở nơi làm việc và đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Cơ hội này có thể đến từ sự nỗ lực và tài năng của chính bạn, hoặc cũng có thể là do sự ghi nhận, đề cử của sếp, đồng nghiệp. Không những vậy, người tuổi Sửu còn sẽ thấy vận may tài chính của mình được cải thiện đáng kể và có cơ hội làm giàu thông qua đầu tư hoặc kinh doanh. Điều này sẽ làm cho cuộc sống của họ phong phú hơn và hạnh phúc của họ tăng gấp đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi từ ngày 1/10 đến 15/10/2023, tuổi Mão được dự báo có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Con giáp này đã tìm ra cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc, năng lực cá nhân được phát huy tối đa và nhận về những lời khen ngợi, tán dương.

Chẳng những vậy, thời gian này còn mang tới may mắn cho bản mệnh ở phương diện tài lộc. Việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều thành công, thích hợp để bàn bạc, ký kết hợp đồng vì có thể giành được kết quả tốt đẹp, tăng thêm phần lợi nhuận cho cả đôi bên.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên của tuổi Mão có phần lận đận, trắc trở. Người độc thân tuổi này chưa tìm được người hòa hợp, bao dung cho những nỗi đau trong quá khứ. Vì thế bản mệnh quyết định tạm đóng cửa trái tim mình lại, chờ đợi người thật sự dành cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.