Từ ngày 11-15/9 âm lịch, 3 con giáp được 'Thần Tài đến nhà, ban phát phúc lộc', quý nhân soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, giàu sang phú quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 18:29

3 con giáp may mắn đủ đường, vàng bạc dư dả, phất lên giàu sang, phú quý trong 5 ngày tới đây.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất từ ngày 11-15/9 âm lịch đã có thể nhìn thấy tia sáng trong vận mệnh. Công việc của con giáp may mắn đang tiến triển khá thuận lợi. Tuy chưa thể lập tức thu về món tiền lớn, nhưng nhìn chung lợi nhuận khả quan, đáng để bạn tiếp tục duy trì và phấn đấu. Con giáp được khuyên hãy luôn tin vào chính mình và mạnh dạn tiến về phía trước.

Tình cảm lứa đôi dạt dào cảm xúc, thăng hoa đủ đường. Bản mệnh hãy dành thời gian nghỉ ngơi, hẹn hò cùng nửa kia, tự thưởng cho mình giây phút thư giãn, cùng chia sẻ cũng như động viên nhau cố gắng trong cuộc sống.

Từ ngày 11-15/9 âm lịch, 3 con giáp được 'Thần Tài đến nhà, ban phát phúc lộc', quý nhân soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, giàu sang phú quý ngập tràn - Ảnh 1
Người tuổi Tuất từ ngày 11-15/9 âm lịch đã có thể nhìn thấy tia sáng trong vận mệnh.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi  từ ngày 11-15/9 âm lịch đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Vận trình của con giáp đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Công việc có được sự trôi chảy, thống nhất được kế hoạch, bản mệnh có thể phát huy hết khả năng của mình và được được nhiều thành tích đáng kể. Đường tài lộc hanh thông, con giáp kiếm được nhiều tiền lại biết chi tiêu tiết kiệm nên có được cuộc sống dư dảm thoải mái.

Tam hợp sẽ giúp cho các bạn có được nhân duyên tốt. Mối quan hệ bạn bè hay yêu đương đều có được những niềm vui hay sự thống nhất trong kế hoạch tương lai.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ  từ ngày 11-15/9 âm lịch cát lộc dư dôi, vận trình thông thuận. Con giáp có được những cơ hội tốt để tăng thu nhập cho mình. Các ý tưởng sẽ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cho vô cùng phấn khích. Bạn càng cố gắng làm việc thì thành quả nhận được sẽ càng to lớn. Ngoài ra, trong thời điểm này, nếu có ai ngỏ ý muốn ký kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn thì bản mệnh có thể cân nhắc mà chấp nhận bởi có thể sẽ mang về thành công vang dội.

Sức khỏe của con giáp ổn định. Tuy nhiên, nếu đang có ý định tăng hay giảm cân nặng của mình, con giáp nên chú ý chế độ ăn uống, vận động khoa học tránh làm ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 10 ngày tới (6/10 - 15/10/2022), 3 con giáp tay trắng thành đại gia, gặt hái bội thu tài lộc, rũ sạch xui xẻo, đổi vận giàu sụ, tiền tình đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 10 ngày tới (6/10 - 15/10/2022), 3 con giáp tay trắng thành đại gia, gặt hái bội thu tài lộc, rũ sạch xui xẻo, đổi vận giàu sụ, tiền tình đỏ thắm như son

3 con giáp tài lộc dồi dào, bước lên hàng đại gia, từ tay trắng vươn mình thành đại gia tiền tỷ, hưởng cuộc sống sung túc phú quý.

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