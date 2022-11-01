Từ ngày 1-10/11, hỷ sự lâm môn, 3 con giáp cầu gì được nấy, sa chân hố vàng, thu hái bộn tiền, tình duyên như ý

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 06:55

Từ ngày 1-10/11 giai đoạn vượng lộc nhất năm, 3 con giáp này làm ăn phát đạt, tiền bạc nhảy số ầm ầm.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết tính cách người tuổi Ngọ tương đối ổn định. Họ sống lạc quan, vui vẻ. Họ cũng được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Người tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu. Chính vì vậy mà Ngọ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Ngọ ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi động hơn. Bản mệnh nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người. Vậy nên tốc độ thành công của người tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Từ ngày 1-10/11, Ngọ đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Từ ngày 1-10/11, hỷ sự lâm môn, 3 con giáp cầu gì được nấy, sa chân hố vàng, thu hái bộn tiền, tình duyên như ý - Ảnh 1
Từ ngày 1-10/11, Ngọ đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ cát tinh soi chiếu, từ ngày 1-10/11 con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông. Những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường chăm chỉ, chịu khó thì thành tích nhanh chóng được cải thiện. Bạn nhận được sự ưu ái của thầy cô.

Người đã đi làm cũng có cơ hội thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp. Đặc biệt với ai làm công việc văn thư, sổ sách và biên tập thì cuối năm sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ nhờ đầu óc minh mẫn, tư tưởng cởi mở.

Bên cạnh việc tập trung cho nhiệm vụ, con giáp vượng quý nhân ngày này cũng hãy quan tâm đến sự hoà hợp trong các mối quan hệ với những người xung quanh. Chỉ cần bạn nhiệt tình, cởi mở sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì khi gặp khó khăn, người khác cũng sẽ không chần chừ giúp đỡ bạn. Thậm chí, quý nhân còn xuất hiện đúng lúc để giới thiệu cho bạn những cơ hội quý báu.

Từ ngày 1-10/11, hỷ sự lâm môn, 3 con giáp cầu gì được nấy, sa chân hố vàng, thu hái bộn tiền, tình duyên như ý - Ảnh 2
Nhờ cát tinh soi chiếu, từ ngày 1-10/11 con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ có tính cách lương thiện, không sân si nên được quý nhân phù trợ, che chở cả đời. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ tha hồ hưởng thụ, nằm không cũng có lộc đổ về từ ngày 1-10/11, không còn gặp bất cứ khó khăn nào.

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, tuổi Tỵ cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Tỵ sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

Đối với người làm kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian có thể "đổi vận". Tử vi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Từ ngày 1-10/11, hỷ sự lâm môn, 3 con giáp cầu gì được nấy, sa chân hố vàng, thu hái bộn tiền, tình duyên như ý - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ tha hồ hưởng thụ, nằm không cũng có lộc đổ về từ ngày 1-10/11, không còn gặp bất cứ khó khăn nào. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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