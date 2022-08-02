Từ ngày 05-15/7 âm lịch: 3 con giáp được 'phật bà quan âm độ thế' đi đến đâu là ánh hào quang tiền bạc tỏa ra đến đấy, xui xẻo tránh xa, lộc lá ÙA VỀ

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 14:26

Vào 10 ngày tới những con giáp này sẽ vô cùng may mắn có cơ hội kiếm được nhiều tiền khiến thiên hạ vô cùng ghen tị.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người có ý chí, luôn nỗ lực hết mình để vượt qua hoàn cảnh, và có khả năng thích ứng rất nhanh. Từ ngày 05-15/7 âm lịch, người tuổi Tý sẽ được thần may mắn phù hộ, nên nắm bắt được rất nhiều cơ hội tốt. Tài phú không ngừng rộng mở, đặc biệt là hoạnh tài, con giáp này sẽ thu được rất nhiều các khoản thu bên ngoài từ việc đầu tư, kinh doanh hợp lý. Người tuổi Tý cũng đạt được nhiều thành công trong công việc khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Từ ngày 05-15/7 âm lịch: 3 con giáp được 'phật bà quan âm độ thế' đi đến đâu là ánh hào quang tiền bạc tỏa ra đến đấy, xui xẻo tránh xa, lộc lá ÙA VỀ - Ảnh 1
Từ ngày 05-15/7 âm lịch, người tuổi Tý sẽ được thần may mắn phù hộ, nên nắm bắt được rất nhiều cơ hội tốt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Nếu tháng 6 âm lịch giúp Tỵ vượt qua vận hạn, tránh được tai ương thì từ ngày 05-15/7 âm lịch sẽ cho Tỵ nhiều hơn thế. Dẫu bị bạn thân chơi xấu, đồng nghiệp hãm hại thì Tỵ vẫn cứ thành công, vẫn thuận lợi mọi điều khiến kẻ ganh ghét mình phải ôm hận vào người vì không làm gì được Tỵ.

Tỵ đừng buồn, cũng đừng thất vọng về lòng người, đây chính là cơ hội để bạn "lật mặt" những kẻ hai mặt, cũng là lúc bạn nhận ra ai mới là người thật tâm đối đãi với mình. Vận may sẽ bám riết Tỵ không buông để bù đắp cho họ những gì đã mất.

Tuổi Hợi

Nhờ được phúc lộc trời ban, Hợi đi đâu cũng được quý nhân theo chân che chở, giúp đỡ. Vận số của con giáp này được cải thiện đáng kể, may mắn, suôn sẻ bội phần. Mọi khúc mắc, sai lầm trong quá khứ sẽ được hóa giải tất cả nhường chỗ cho thịnh vượng, sung túc.

Hợi sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Mọi sóng gió sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất vào nhà, giúp Hợi tha hồ đón cơn mưa tài lộc trong 10 ngày tới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), 3 con giáp gặp ‘đại hỷ, đại phúc, đại thành công’, trúng độc đắc tiền tỷ, vàng ròng chất đầy túi, ngồi êm trên đống tiền

Đúng 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), 3 con giáp gặp ‘đại hỷ, đại phúc, đại thành công’, trúng độc đắc tiền tỷ, vàng ròng chất đầy túi, ngồi êm trên đống tiền

Không còn gì phải bàn cãi về con giáp có tài lộc thăng tiến như vũ bão, cực kì nhiều may mắn, cuộc sống được thần tài quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 51 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng