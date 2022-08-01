Tử vi 10 ngày tới (2/8 - 11/8), thần phật phù hộ, cát khí hanh thông, 3 con giáp vượng đường công danh, hanh thông tài lộc, may mắn đủ đường, làm gì cũng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 16:05

Tử vi 10 ngày tới (2/8 - 11/8), 3 con giáp may mắn vượng đường công danh, hanh thông tài lộc, may mắn đủ đường, làm gì cũng suôn sẻ

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Sự nghiệp hanh thông, tiền bạc thu về ngoài sức mong đợi. Nhìn chung các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư thu bắt đầu thu về lợi nhuận nên chuyện tiền bạc của con giáp không phải lo lắng quá nhiều.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tý trong thời gian này nhìn chung ổn định. Tuy cũng có lúc bản mệnh cảm thấy mối quan hệ của mình không được như người khác nhưng niềm hạnh phúc của cả hai thật ra lại khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 10 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió. Con giáp năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Con giáp nên học cách làm việc theo nhóm vì điều đó sẽ có lợi cho công việc của bạn hơn. Tài lộc dư dả, con giáp thoải mái chi tiêu, không lo về giá. Tuy nhiên, con giáp cũng nên tiết kiệm một khoản vốn tiến cần dùng cho những dự án đầu tư trong tương lai.

Tình yêu của con giáp không có gì đáng lo ngại khi mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn xem đây là quá trình để hoàn thiện bản thân và cả cách điều hướng mối quan hệ có lợi cho cả hai người.

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Người tuổi Thân trong 10 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới  đón nhận nhiều cát lộc. Chính Quan hỗ trợ, con giáp may mắn làm việc rất hiệu quả, khi hoàn thành hết công việc này đến công việc khác. Con giáp là người đam mê công việc, sẵn sàng đón nhận thử thách và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm giàu. 

Chuyện tình cảm của con giáp có những chuyển biến tích cực. Bạn và nửa kia sau bao sóng gió đã trở về bên nhau. Tình yêu của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới  đón nhận nhiều cát lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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