Tử vi 2 ngày tới (2/8 - 3/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp có có số làm giàu, vận trình thăng tiến, cát khí hanh thông, công danh suôn sẻ, tiền tài của cải chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 10:56

Tử vi 2 ngày tới (2/8 - 3/8), 3 con giáp may mắn cát khí hanh thông, công danh suôn sẻ, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, đón nhận nhiều hỷ sự. Sự quyết đoán và bản lĩnh của con giáp tạo cơ hội để thúc đẩy tiến độ công việc được trôi chảy hơn. Ý tưởng sáng tạo được đánh giá cao ít nhiều củng cố thêm động lực ở con giáp. Vận trình đang lên, bạn tuyệt đối đừng để lỡ mất cơ hội làm giàu.

Bạn và nửa kia viên mãn hơn do những hiểu lầm trước đó đã được tháo gỡ. Trải qua khúc mắc, đôi bên dần bao dung hơn và học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương.

con giap may man 1
Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 2 ngày tới, người tuổi Thân làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Con giáp may mắn có công việc mà mình yêu thích nên cống hiến hết mình, làm việc không quảng ngày đêm. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng, giao cho những vị trí quan trọng. Tình hình tài chính chưa đến lúc khởi sắc nhưng bạn đừng nóng vội mà hãy giữ vững lập trường thì ắt thu nhập nâng cao.

Vận trình tình cảm thăng hoa, bạn đẩy lùi được đối thủ và nhận được sự hồi đáp từ người bạn thích. Những người đang yêu nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi lứa.

con giap may man 2
Trong 2 ngày tới, người tuổi Thân làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào 2 ngày tới, người tuổi Hợi sẽ may mắn gặp được quý nhân phù trợ. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của con giáp khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho bạn đi đến thành công. Tuy nhiên, con giáp cũng  đừng vì thế mà ỷ lại, mọi sự cố gắng cốt yếu đều phải xuất phát từ phía bạn, không nên quá lệ thuộc vào người khác.  Tiền tài một khi đã đến thì nhiều vô kể. Con giáp có khả năng sẽ phất lên chỉ trong một đêm.

Đường tình duyên của con giáp có nhiều bước chuyển biến tích cực. Con giáp nếu còn độc thân sẽ tìm được đối tượng như ý. Người đã lập gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn bên nửa kia.

con giap may man 3
Vào 2 ngày tới, người tuổi Hợi sẽ may mắn gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 3 ngày tới (1/8 - 3/8), cát thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước

Tử vi 3 ngày tới (1/8 - 3/8), cát thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước

Tử vi 3 ngày tới (1/8 - 3/8), 3 con giáp may mắn giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may măn con giáp tử vi 2 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu sang tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 56 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng