Tử vi 5 ngày tới (2/8 - 6/8), mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng, 3 con giáp thuận lợi phát tài, khai thông sự nghiệp, liên tiếp gặp may, tiền tài, của cải nhiều không đếm nổi

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 12:09

Tử vi 5 ngày tới (2/8 - 6/8), 3 con giáp may mắn thuận lợi phát tài, liên tiếp gặp may, làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp có cát tinh nâng đỡ nên tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.Bên cạnh công việc chính, con giáp còn thử sức ờ một số ngành nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Khi gặp phải khó khăn, con giáp hãy luôn động viên bản thân kiên trì với những gì đã chọn thì dù sớm hay muộn cũng nhất định sẽ chạm đến thành công.

Sức khỏe của con giáp hoàn toàn ổn định, tuy nhiên hãy cố gắng duy trì các thói quen tốt vào buổi sáng, nó sẽ đóng góp vào sự thành công của bạn. 

con giap may man 1
Người tuổi Dần trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 5 ngày tới đón nhận nhiều điều bất ngờ. Nhờ có Thiên Ấn chiếu mệnh mà sự nghiệp của con giáp có những bước phát triển ấn tượng. Những cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được cấp trên công nhận. Con giáp hãy biết nắm lấy thời cơ để phất lên làm giàu.

Bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi vui vẻ với người nhà của mình. Con giáp có thể lựa chọn tổ chức một bữa liên hoan nhỏ quy mô gia đình hoặc đi đâu đó có phạm vi gần để ngắm cảnh.

con giap may man 2
Người tuổi Ngọ trong 5 ngày tới đón nhận nhiều điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới có cát tinh nâng đỡ nên tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Con giáp có thể đón một số tin vui liên quan đến công việc hoặc chuyện làm ăn, có sự đồng thuận của đối tác lâu năm. Có người nghĩ rằng là do may mắn nhưng bạn biết để có được thành quả này, bạn đã phải dày công xây dựng và cố gắng rất nhiều.

 Về tình cảm, con giáp nên cư xử chừng mực hơn vì hai bạn vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Người đã lập gia đình có được hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 3
Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới có cát tinh nâng đỡ nên tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 5 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 0 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng