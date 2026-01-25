Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Theo tử vi tuần mới từ ngày này của 12 con giáp, phương diện tài lộc của tuổi Dậu cơ bản thuận lợi. Tiền bạc của con giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Tuổi Dậu có tiền từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bản mệnh giữ vững sự chăm chỉ như hiện tại.

Tuy nhiên tuần này, tuổi Dậu phải đối mặt với hung vận khá lớn trong tình cảm. Mối quan hệ tình cảm của con giáp này trải qua nhiều biến động, thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những rạn nứt trước đó nhưng không thành.

Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chuyện trò để thấu hiểu đối phương.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc đã bắt đầu chạy dự án, bạn tất bật.

Tình cảm: Tâm tư người tuổi Tuất không ổn, nhưng luôn cố gắng trò chuyện cùng nhau thấu hiểu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, dù có nhiều sự thất thoát, nhưng bằng sự lạc quan bạn tự tin có thể xây dựng lại được.

Sức khoẻ: Quan tâm đến sức khỏe, dùng các thực phẩm cần thiết khi cơ thể mệt mỏi.

Tuổi Tý

Trong tuần này, tuổi Tý được đánh giá là một trong những con giáp có vận khí ổn định và tăng dần theo từng ngày. Công việc có dấu hiệu “mở nút thắt” sau giai đoạn trì trệ trước đó. Những vấn đề tồn đọng được giải quyết theo hướng có lợi, đặc biệt là các công việc liên quan đến giấy tờ, kế hoạch dài hạn hoặc hợp tác làm ăn.

Về tài chính, tuổi Tý có khả năng đón nguồn thu ngoài dự kiến. Đây không hẳn là khoản tiền quá lớn, nhưng đủ để cải thiện dòng tiền, giúp bản mệnh chủ động hơn trong chi tiêu và đầu tư ngắn hạn. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm việc phụ, trong khi người kinh doanh có cơ hội chốt đơn đều tay.

Phương diện quan hệ xã hội trong tuần cũng khá thuận lợi. Tuổi Tý dễ gặp người hỗ trợ đúng thời điểm, giúp tháo gỡ khó khăn hoặc mở ra hướng đi mới. Tuy nhiên, vận may chỉ phát huy tối đa khi bản mệnh giữ được sự tỉnh táo, không nóng vội đưa ra quyết định mang tính rủi ro cao.

