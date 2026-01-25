Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 18:53

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán may mắn chạm đỉnh, giàu có không ai bì kịp.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi tuần mới từ ngày này của 12 con giáp, phương diện tài lộc của tuổi Dậu cơ bản thuận lợi. Tiền bạc của con giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Tuổi Dậu có tiền từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bản mệnh giữ vững sự chăm chỉ như hiện tại.

Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Tuy nhiên tuần này, tuổi Dậu phải đối mặt với hung vận khá lớn trong tình cảm. Mối quan hệ tình cảm của con giáp này trải qua nhiều biến động, thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những rạn nứt trước đó nhưng không thành.

Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chuyện trò để thấu hiểu đối phương.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc đã bắt đầu chạy dự án, bạn tất bật.

Tình cảm: Tâm tư người tuổi Tuất không ổn, nhưng luôn cố gắng trò chuyện cùng nhau thấu hiểu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, dù có nhiều sự thất thoát, nhưng bằng sự lạc quan bạn tự tin có thể xây dựng lại được.

Sức khoẻ: Quan tâm đến sức khỏe, dùng các thực phẩm cần thiết khi cơ thể mệt mỏi.

Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Trong tuần này, tuổi Tý được đánh giá là một trong những con giáp có vận khí ổn định và tăng dần theo từng ngày. Công việc có dấu hiệu “mở nút thắt” sau giai đoạn trì trệ trước đó. Những vấn đề tồn đọng được giải quyết theo hướng có lợi, đặc biệt là các công việc liên quan đến giấy tờ, kế hoạch dài hạn hoặc hợp tác làm ăn.

Về tài chính, tuổi Tý có khả năng đón nguồn thu ngoài dự kiến. Đây không hẳn là khoản tiền quá lớn, nhưng đủ để cải thiện dòng tiền, giúp bản mệnh chủ động hơn trong chi tiêu và đầu tư ngắn hạn. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm việc phụ, trong khi người kinh doanh có cơ hội chốt đơn đều tay.

Phương diện quan hệ xã hội trong tuần cũng khá thuận lợi. Tuổi Tý dễ gặp người hỗ trợ đúng thời điểm, giúp tháo gỡ khó khăn hoặc mở ra hướng đi mới. Tuy nhiên, vận may chỉ phát huy tối đa khi bản mệnh giữ được sự tỉnh táo, không nóng vội đưa ra quyết định mang tính rủi ro cao.

Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Thứ 2, 3, 4 (ngày 26-29/1/2026), 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Thứ 2, 3, 4 (ngày 26-29/1/2026), 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán phúc khí vô biên, giàu sang tột đỉnh, làm ăn hồng phát đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Từ 26/1 đến 26/2: 3 con giáp THẦN TÀI ghé thăm, tiền bạc sung túc, tài lộc PHỦ PHÊ, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời tràn ngập viên mãn

Từ 26/1 đến 26/2: 3 con giáp THẦN TÀI ghé thăm, tiền bạc sung túc, tài lộc PHỦ PHÊ, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời tràn ngập viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày 26/1/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Cuối ngày 26/1/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân