Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024: 3 con giáp vận trình lên hương, luôn có quý nhân phù trợ, dễ phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 18:05

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024, 3 con giáp sau có hào quang chiếu rọi, kinh doanh vượng phát, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két.

Tuổi Mùi 

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, từ đó dễ được cấp trên trao cho những ưu ái đặc biệt. Con giáp này ban đầu còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình nên nhanh chóng thích nghi.

Ngày này tuổi Mùi cũng không cần phải lo lắng gì nhiều về tài chính Tiền bạc về túi không ít, nhất là người kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy.

Tiếc là vận trình tình cảm lại không được suôn sẻ. Các cặp đôi dù yêu thương rất nhiều nhưng lại khó vượt qua được những rào cản gia đình, xã hội, hạnh phúc chẳng thể trọn vẹn. Có lẽ bản mệnh và nửa kia cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có thể hạnh phúc bền lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024: 3 con giáp vận trình lên hương, luôn có quý nhân phù trợ, dễ phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Nổi tiếng là những người lạc quan, nhiệt tình và thích phiêu lưu, tuổi Dần mong muốn khám phá thế giới và theo đuổi lối sống tự do, thoải mái.   

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024, nhờ thần may mắn chiếu mệnh mà những người tuổi Dần sẽ có cơ hội mới trong học tập và phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này học hỏi kiến thức, kỹ năng mới và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, trong lĩnh vực chuyên môn, người tuổi Dần sẽ hoàn thành tốt công việc và có thể thăng tiến, tăng lương.

Thời gian này sẽ là thời điểm để người tuổi Dần theo đuổi kiến thức và phát triển sự nghiệp. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội, tích cực học hỏi và nâng cao năng lực của mình. Đồng thời, họ cũng nên duy trì thái độ lạc quan và tự tin vì điều này sẽ mang lại cho tuổi Dần nhiều thành tựu đáng khen ngợi.

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024: 3 con giáp vận trình lên hương, luôn có quý nhân phù trợ, dễ phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024, người tuổi Dậu bất cần, không muốn gánh chịu áp lực do người khác gây ra.     

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Dậu biết cách chấp nhận những việc chưa hoàn thiện, học cách suy nghĩ tích cực khi việc không như ý muốn.

Tình cảm: Bạn luôn có nhiều chia sẻ thật lòng, lời nói chân thành giúp đối phương mở lòng.

Tài lộc: Mê kiếm tiền, chăm chỉ làm việc không kể ngày đêm.

Sức khoẻ: Thường xuyên có kế hoạch thư giãn cùng gia đình.

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024: 3 con giáp vận trình lên hương, luôn có quý nhân phù trợ, dễ phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui năm 2024

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui năm 2024

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp sau có số mệnh giàu sang, ngồi mát thu lộc tứ phương, may mắn có thể gặp được quý nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 35 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng