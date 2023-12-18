Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024: 3 con giáp vận trình lên hương, luôn có quý nhân phù trợ, dễ phát tài phát lộc

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, từ đó dễ được cấp trên trao cho những ưu ái đặc biệt. Con giáp này ban đầu còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình nên nhanh chóng thích nghi.

Tiếc là vận trình tình cảm lại không được suôn sẻ. Các cặp đôi dù yêu thương rất nhiều nhưng lại khó vượt qua được những rào cản gia đình, xã hội, hạnh phúc chẳng thể trọn vẹn. Có lẽ bản mệnh và nửa kia cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có thể hạnh phúc bền lâu.

Ngày này tuổi Mùi cũng không cần phải lo lắng gì nhiều về tài chính Tiền bạc về túi không ít, nhất là người kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là những người lạc quan, nhiệt tình và thích phiêu lưu, tuổi Dần mong muốn khám phá thế giới và theo đuổi lối sống tự do, thoải mái.

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024, nhờ thần may mắn chiếu mệnh mà những người tuổi Dần sẽ có cơ hội mới trong học tập và phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này học hỏi kiến thức, kỹ năng mới và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, trong lĩnh vực chuyên môn, người tuổi Dần sẽ hoàn thành tốt công việc và có thể thăng tiến, tăng lương.

Thời gian này sẽ là thời điểm để người tuổi Dần theo đuổi kiến thức và phát triển sự nghiệp. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội, tích cực học hỏi và nâng cao năng lực của mình. Đồng thời, họ cũng nên duy trì thái độ lạc quan và tự tin vì điều này sẽ mang lại cho tuổi Dần nhiều thành tựu đáng khen ngợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ nay, tháng 12/2023 đến 1/2024, người tuổi Dậu bất cần, không muốn gánh chịu áp lực do người khác gây ra.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Dậu biết cách chấp nhận những việc chưa hoàn thiện, học cách suy nghĩ tích cực khi việc không như ý muốn.

Tình cảm: Bạn luôn có nhiều chia sẻ thật lòng, lời nói chân thành giúp đối phương mở lòng.

Tài lộc: Mê kiếm tiền, chăm chỉ làm việc không kể ngày đêm.

Sức khoẻ: Thường xuyên có kế hoạch thư giãn cùng gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.