Từ nay đến ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp trúng đậm tiền tài, hào quang tỏa sáng, vận mệnh tươi tốt, giàu có vang danh

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 10:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp trúng đậm tiền tài, hào quang tỏa sáng, vận mệnh tươi tốt, giàu có vang danh - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình điềm tĩnh, hòa nhã. Họ có mối quan hệ rộng và nhận được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Họ luôn có thể theo đuổi cùng lúc nhiều lĩnh vực, khiến nhiều người khen tỵ. Người tuổi này có thể vừa làm công ăn lương, vừa kinh doanh thêm.

Đây là điều không phải ai cũng làm được. Không những thế, chòm sao này còn rất độc lập, luôn hoàn thiện bản thân. Con giáp tuổi Thìn luôn tin vào chính bản thân mình và không ngừng trau dồi, nỗ lực để vươn lên.

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, con giáp tuổi Thìn có ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Tài vận của họ ngày càng dồi dào. Họ làm ăn phát đạt, bội thu tài lộc. Người tuổi này tháo vát, nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và khách hàng. Sự nghiệp của họ nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió. Thu nhập của con giáp tuổi Thìn cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ cũng là con giáp khôn ngoan, ham học hỏi và cầu toàn. Họ luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Dù gặp trở ngại, những chuyện không như ý, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bốc đồng.

Họ khôn khéo trong ứng xử, biết cách đối nhân xử thế. Họ làm việc chăm chỉ, xử lý mọi việc theo tuần tự chứ không tự ý đốt cháy giai đoạn. Từ nay đến ngày vía Thần Tài, con giáp tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh. Vận trình của họ vượng phát không ngừng. Họ tiếp tục gặp những điều tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Dự kiến trong thời gian này, con giáp này sẽ làm ăn phát đạt, thu nhập tăng cao. Người tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Họ đã và đang dần tiến bộ và có thể đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, luôn kiên định, điềm nhiên tiến về phía trước. Người tuổi này tinh nhanh, khôn khéo. Họ luôn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Con giáp này có nhãn quan tinh tường, luôn biết cách nhìn xa. Họ có duyên với công việc đầu tư, kinh doanh.

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, con giáp tuổi Dậu có vận may lý tưởng. Họ sẽ gặp được những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ luôn theo sát con giáp này.

Dự kiến con giáp này sẽ bội thu tài lộc, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, những người làm kinh doanh trong tháng này cũng chốt được hợp đồng, có thêm những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp của họ sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang