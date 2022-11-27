Từ nay đến Rằm tháng 11, Thần Tài canh cửa chờ sẵn, 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vận may lên hương, vạn sự khởi phát

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 18:37

Tử vi học có nói, từ nay đến Rằm tháng 11 là thời gian 3 con giáp này gặp vận may chất chồng, tiền bạc tha hồ dư dả.

Tuổi Tý

Những vận đen đủi bấy lâu nay của bạn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là may mắn kéo đến. Từ nay đến Rằm tháng 11, công việc của Tý ngày càng hanh thông, những món nợ lúc trước cũng nhanh chóng được xóa bỏ. Tiền trong ví của bạn ngày càng dày lên. Nhờ tài sáng tạo, trí thông minh hơn người nên Tý nhận được nhiều cơ hội thăng tiến và trọng dụng của cấp trên.

Bạn nên gạt bỏ những điều khiến mình bận tâm và tập trung cho công việc tốt hơn. Trí nhớ của bạn tốt, tài giao tiếp cũng hoàn hảo, vì thế cuộc đời Tý không phải sợ lâm vào tình cảnh khó khăn không thoát được.

Từ nay đến Rằm tháng 11, Thần Tài canh cửa chờ sẵn, 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vận may lên hương, vạn sự khởi phát - Ảnh 1
Từ nay đến Rằm tháng 11, công việc của Tý ngày càng hanh thông, những món nợ lúc trước cũng nhanh chóng được xóa bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đôn hậu lại hiền lương, luôn chân thành đối đãi với mọi người, chính vì thế được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này cũng rất giỏi trong việc tự xây dựng sự nghiệp.

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 11 do nắm bắt được những cơ hội tốt nên sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển nhanh chóng. Sau những vất vả, giờ con giáp này đã có thể tạo dựng một sự nghiệp thành công với nguồn thu nhập khổng lồ khiến người khác phải ghen tị.

Từ nay đến Rằm tháng 11, Thần Tài canh cửa chờ sẵn, 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vận may lên hương, vạn sự khởi phát - Ảnh 2
Thời gian từ nay đến Rằm tháng 11 do nắm bắt được những cơ hội tốt nên sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Mùi là con giáp dịu dàng, sống tình cảm được nhiều người yêu mến. Bạn sống nội tâm, vui buồn cũng ít khi bộc lộ cho người khác biết. Trong công việc cũng vậy, bạn luôn âm thầm chăm chỉ, nỗ lực một mình. Nhờ vậy đường công danh của Mùi vô cùng thuận lợi, không sợ tiểu nhân hãm hại.

Từ nay đến Rằm tháng 11, những vận may lũ lượt tìm đến bạn, tiền bạc đổ về như bão lũ. Bạn dễ xúc động với những hoàn cảnh bất hạnh nên thường mủi lòng thương xót, thường dùng số tiền mình kiếm được để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Do đó cuộc sống của bạn luôn được Thần linh chiếu mệnh, dù gặp khó khăn cũng không bao giờ lâm vào bế tắc.

Từ nay đến Rằm tháng 11, Thần Tài canh cửa chờ sẵn, 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vận may lên hương, vạn sự khởi phát - Ảnh 3
Từ nay đến Rằm tháng 11, những vận may lũ lượt tìm đến bạn, tiền bạc đổ về như bão lũ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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