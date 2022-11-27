Sang 3 ngày đầu tuần (28 - 30/11), Nhị hợp nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc liên miên khiến vạn người nể phục, tin vui tràn đầy, phúc khí hanh thông

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 06:45

Trong thời gian 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp này nhận được lộc từ Thần Tài nên công việc ngày càng xuôi thuận, cầu được ước thấy.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ rất trung thành, tính cách sôi nổi, giàu nhiệt huyết, rất được lòng mọi người. Con giáp tuổi này xởi lởi, hào phóng, không so đo tính toán những điều nhỏ nhặt. Con giáp này tính cách hòa đồng, được nhiều người yêu quý, có quý nhân phù trợ.

Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Ngọ dựa vào năng lực của bản thân mà giành lấy một số cơ hội để tăng tài vận. Được Thần Tài nâng đỡ, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước.

Sang 3 ngày đầu tuần (28 - 30/11), Nhị hợp nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc liên miên khiến vạn người nể phục, tin vui tràn đầy, phúc khí hanh thông - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Ngọ dựa vào năng lực của bản thân mà giành lấy một số cơ hội để tăng tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người này có óc quan sát nhạy bén, bản lĩnh vững vàng. Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy nên họ được nhiều người yêu mến, ủng hộ.

Sang 3 ngày đầu tuần, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, gặp được người nguyện ý với mình, sớm có nhân duyên như ý.

Sang 3 ngày đầu tuần (28 - 30/11), Nhị hợp nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc liên miên khiến vạn người nể phục, tin vui tràn đầy, phúc khí hanh thông - Ảnh 2
Sang 3 ngày đầu tuần, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người tuổi Mùi là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Họ luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình. Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Dự đoán 3 ngày đầu tuần, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới. Con giáp này được Thần Tài ban lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ lập được thành tích xuất sắc. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu nhập tăng lên nhiều so với thời gian trước. Người tuổi này có vận đào hoa vượng. Những người độc thân sẽ sớm có người thương. Trong khi con giáp tuổi Mùi đã có gia đình sẽ sớm đón nhận tin vui mang thai, sinh con.

Sang 3 ngày đầu tuần (28 - 30/11), Nhị hợp nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc liên miên khiến vạn người nể phục, tin vui tràn đầy, phúc khí hanh thông - Ảnh 3
Dự đoán 3 ngày đầu tuần, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Trong 2 ngày cuối tuần (26, 27/11/2022): Tài lộc 3 con giáp đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại

Trong 2 ngày cuối tuần (26, 27/11/2022): Tài lộc 3 con giáp đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại

Bước sang 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này có vận số hanh thông, được sao may mắn chiếu mệnh, cuộc sống giàu sang phú quý.

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