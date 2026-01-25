Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài chính của tuổi Tuất vô cùng khởi sắc. Bạn có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc thử sức với các kế hoạch đầu tư mới. Những ai đang buôn bán, kinh doanh cũng thu về lợi nhuận đáng kể, giúp tình hình tiền bạc trở nên dư dả hơn.

Chuyện tình cảm đang ở giai đoạn ngọt ngào, hài hòa, vì thế bạn nên tranh thủ dành nhiều thời gian ở bên người mình yêu thương. Một chuyến dã ngoại ngắn ngày cùng bạn bè và nửa kia vào dịp cuối tuần sẽ là lựa chọn thú vị để hâm nóng cảm xúc và tạo thêm kỷ niệm đẹp.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bước vào giai đoạn “thuận thiên thời – hợp địa lợi – vượng nhân hòa”. Từ nay, công việc có bước tiến rõ rệt, những kế hoạch tưởng chừng bế tắc trước đó nay bất ngờ được tháo gỡ. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận, giao thêm trọng trách hoặc mở ra cơ hội thăng chức, tăng thu nhập.

Với người tuổi Ngọ làm kinh doanh, buôn bán, đây là thời điểm đơn hàng liên tiếp tìm tới, khách cũ quay lại, khách mới mở rộng. Dòng tiền lưu thông mạnh, lợi nhuận tăng nhanh, thậm chí có thể thu về khoản tiền lớn ngoài dự kiến. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội và quyết đoán đúng lúc, tuổi Ngọ hoàn toàn có thể “đổi vận” trong những ngày cuối năm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!