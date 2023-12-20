Từ nay, 20/12 đến 30/12: 3 con giáp buôn may bán đắt, phú quý dư dả, tiền nhiều vô kể, giàu càng thêm giàu

Từ nay, 20/12 đến 30/12, 3 con giáp sau sự nghiệp thăng hoa, phú quý đủ đường, may mắn không phải lo nghĩ.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão không mấy suôn sẻ. Tâm trạng bản mệnh xuống dốc, mệt mỏi với công việc hiện tại, muốn bỏ việc. Những xích mích với đồng nghiệp, đối tác vẫn chưa được giải quyết, ấm ức nhưng không biết nói ra cùng ai.

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Mão tươi sáng. Mặc dù vẻ bề ngoài không xuất sắc nhưng nhờ tài ăn nói nên bản mệnh thu phục được kha khá người khó tính. Người độc thân nếu muốn cưới hỏi nên tranh thủ thưa chuyện với cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có quý nhân bên cạnh, tạo điều kiện khắc phục khó khăn, tìm thêm nhiều cơ hội phát triển. Trong thời gian tới, bản mệnh không thể tránh khỏi việc đối mặt với thử thách nhưng đó cũng là cơ hội giúp tuổi Thân bứt phá, vươn lên một tầm cao mới với tiền của dồi dào hơn.

Con đường tình duyên của người tuổi Thân thăng hoa. Người đang độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, sớm có hỷ tín. Người đã có gia đình có thể đón chào thêm thành viên mới, cuộc sống thêm viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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