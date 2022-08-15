Từ hôm nay đến đầu tháng 9, 3 con giáp ‘kết nối’ được may mắn, hô vàng gọi tiền, tay trái giữ bao tiền, tay phải giữ tình yêu, cuộc đời viên mãn, hạnh phúc ngập lối

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 15:27

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn từ hôm nay đến đầu tháng 9 nhé!

Từ hôm nay đến đầu tháng 9, 3 con giáp ‘kết nối’ được may mắn, hô vàng gọi tiền, tay trái giữ bao tiền, tay phải giữ tình yêu, cuộc đời viên mãn, hạnh phúc ngập lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Từ đây đến đầu tháng 9, người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Trong thời gian này, tuy công việc tốt nhưng do lao lực quá độ, sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng. Người tuổi này cần chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ. Đừng suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó, họ cần mỉm cười và giữ tinh thần lạc quan.

Tuổi Tý

Từ đây đến đầu tháng 9, người tuổi Tý vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể.

Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn.

Tuổi Mùi

Từ đây đến đầu tháng 9, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Vào 12h ngày 15/8 hôm nay, HÀO DƯƠNG chiếu rọi, tin vui vang dội, MAY MẮN đủ đầy, đường tình hưởng ké, tình yêu NGỌT NGÀO

Vào 12h ngày 15/8 hôm nay, HÀO DƯƠNG chiếu rọi, tin vui vang dội, MAY MẮN đủ đầy, đường tình hưởng ké, tình yêu NGỌT NGÀO

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào ngày mới 15/8 nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 52 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026